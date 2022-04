Giobbe Covatta in scena a Verona con lo spettacolo "Scoop donna sapiens"

Dal 26 al 29 aprile 2022 alle ore 21 va in scena sul palco del Teatro Nuovo di Verona Giobbe Covatta con lo spettacolo "Scoop donna sapiens", di Giobbe Covatta e Paola Catella.

Una produzione Papero srl: «Esistono razze superiori o razze inferiori? Nel suo nuovo spettacolo, Giobbe Covatta cerca di rispondere a questa domanda attraverso una serie di interviste a eminenti personaggi che sull’argomento la sanno lunga. La conclusione è che non c’entrano il colore della pelle, il Paese d’origine o i tratti somatici. La razza inferiore è il maschio, quella superiore, e l’unica, è la femmina. La motivazione? Per tutto l’arco della sua vita, il maschio genera e sostiene violenze, bullismo, scazzottate, malavita, ignoranza, congenita stupidità, presunzione innata. Covatta ne parla in scena con ospiti illustri tra cui Dio, Dante Alighieri, Giacomo Casanova e D’Artagnan. Dio, in particolare, svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna. Per convalidare la tesi della superiorità femminile, Covatta spazia col suo linguaggio irriverente e dissacratorio in ambiti come la storia, la sociologia e la medicina. Il maschio della razza umana ne esce con le ossa rotte, perdente e ridicolo rispetto alla donna sotto ogni punto di vista. In un mondo assoggettato all’arroganza maschile, Nello, il povero membro maschile, finirà col chiedere aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo com’è dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone».

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatrostabileverona.it/event/scoop-donna-sapiens/

Biglietti: https://www.boxol.it/boxofficelive/it