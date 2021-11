Debutta a Verona il nuovo spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli e Seesaw Project dedicato agli Schumann

Domenica 14 novembre alle 18 nella Teatro Fucina Culturale Machiavelli a Verona, debutta il nuovo concerto-spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli, prodotto insieme alla compagnia di danza contemporanea e teatro fisico Seesaw Project di Riva del Garda. Sul palco la violinista Louise Antonello, il pianista Julien Antonello, i ballerini e coreografi Veronica Boniotti e Giuseppe Claudio Insalaco, in uno spettacolo con danza e musica dal vivo che racconta senza parole le vite e le relazioni di Robert e Clara Schumann e Johannes Brahms.

Per raccontare questi tre grandi protagonisti della musica classica non si è scelto un approccio storico, ma un’indagine del vissuto intimo, personale e di relazione. Il giovane pianista e compositore tedesco Robert Schumann conosce Clara Wieck, figlia del suo insegante di pianoforte e anch’ella eccezionale pianista, quando lui ha 20 anni e lei nove di meno. L’amore tra i due fiorisce più tardi e viene a lungo ostacolato dal padre di lei che intuisce già lo squilibrio mentale del giovane; i due convolano infine a nozze nel 1840.

Hanno due personalità contrastanti: Robert è incosciente, esuberante, un rivoluzionario dal punto di vista musicale; Clara è più metodica, a tratti stacanovista. Hanno in comune una determinazione non comune e la passione totalizzante per la musica. Nel mezzo: 8 figli in 14 anni, una casa dalle pareti troppo sottili per far esercitare entrambi e gli esaurimenti nervosi di Robert.

Clara, figura straordinaria e emblema estremamente contemporaneo di donna scissa tra volontà di proseguire la sua carriera musicale e quella di dedicarsi alla famiglia e soprattutto a Robert, arrivando a dubitare del suo stesso talento pur di far spazio al marito. “Una donna non dovrebbe desiderare di comporre, mai una è stata capace di farlo, dovrei essere io quell’una? Sarebbe arrogante crederlo. -scrisse - Che sia Robert a creare, sempre! Questo deve rendermi sempre felice”.

Altro tema centrale dello spettacolo è il binomio assenza-presenza: presenza di Clara per Robert e viceversa, assenza di Clara nei confronti dei figli. E poi assenza di Robert e presenza costante di Brahms che conosce i coniugi quando Robert era ormai molto malato e dopo la sua morte rimase legato a Clara da un’amicizia – forse amore?- indissolubile durata più di quarant’anni.

Louise Antonello , violino

, violino Julien Antonello , pianoforte

, pianoforte Veronica Boniotti e Giuseppe Claudio Insalaco, interpretazione e coreografie

Programma del concerto:

C. W. Schumann, Tre Romanze per violino e pianoforte, op. 22

R. Schumann, Sonata per violino e pianoforte in La minore, n.1, op. 105

J. Brahms, Scherzo per la sonata F.A.E.

Biglietti:

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30) 10 euro

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com.