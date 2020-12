Al via con "Lo Schiaccianoci" la rassegna musicale Teatro Ristori Digital

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso L’innovazione nella Tradizione, con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! La programmazione, pensata esclusivamente per questa situazione e modalità di diffusione, intende proseguire la linea tracciata dalle peculiarità del Teatro Ristori: Educazione, Formazione, valorizzazione dei Giovani, con eventi trasversali tra musica, letteratura e arti figurative.

L’evento inaugurale della rassegna online Teatro Ristori Digital sarà il 20 dicembre alle ore 17 con una particolare edizione de "Lo Schiaccianoci", il più celebre balletto di Pëtr Il´ič Čajkovskij, dedicata agli spettatori più giovani e alle loro famiglie, che potranno immergersi nella tradizionale atmosfera natalizia. I testi sono di Elisabetta Garilli e la parte musicale è curata da Windkraft Ensemble. Il primo appuntamento della rassegna online diventa così un momento di condivisione e ripartenza in totale gratuità. Teatro Ristori Digital proseguirà poi, con altri appuntamenti in calendario per tutte le festività natalizie e l’inizio dell’anno nuovo:

20 dicembre ore 17

LO SCHIACCIANOCI

Musica di Pëtr Il´ič Čajkovskij

(rielaborazione per 9 fiati di A. N. Tarkmann)

testi di Elisabetta Garilli

WINDKRAFT ENSEMBLE

scenografia con allestimento in diretta di S. Abagnato

danza/mimo di G. Carli e E. Compri

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org