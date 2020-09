A Verona tornano gli amori in concorso con il festival di cinema "Schermi d'Amore"

Una rassegna internazionale che prosegue ed amplia date e orari di proiezione per permettere a tutti gli abbonati di poter accedere alla sala in assoluta sicurezza, promuovendo un ricco programma con una proposta temporale più lunga rispetto a quanto previsto a febbraio. L’intero panorama culturale e i festival cinematografici in particolare hanno affrontato l’emergenza sanitaria rinnovandosi e ampliando la propria programmazione: il valore della sala, dell’incontro e della fruizione collettiva di un’opera cinematografica rimane tuttavia imprescindibile.

Per questo Schermi d’Amore riparte, dal 30 settembre al 7 ottobre 2020: Tabu di Miguel Gomes, presentato nella sezione Panorama, è il lungometraggio che guida questa seconda apertura. Attraverso pellicole che percorrono epoche, generazioni e tradizioni cinematografiche, il festival guiderà lo spettatore lungo un suggestivo sentiero visivo, esplorando la vivace complessità del racconto amoroso: dal Canada al Giappone, dagli Stati Uniti alla Francia, tra le infinite definizioni e contraddizioni dell’amore romantico nella settima arte.

Il programma di Schermi d’Amore si articola in cinque sezioni, dal Concorso – sette film tra opere di registi esordienti e autori dalla rinomata carriera internazionale – alla sezione Panorama, che offre uno sguardo di ampio respiro che attraversa la storia del cinema e incrocia lo sguardo di artisti lontani nel tempo, per costruire un affascinante viaggio nel cinema mélo.

Riprenderanno inoltre le sezioni dedicate a quattro cineasti che hanno scritto la storia del mélo su celluloide: Elegia di Mizoguchi, che affronta l’opera di Kenji Mizoguchi, autore dalla sterminata filmografia in cui l’assoluto rigore della scrittura si accompagna alla volontà di affrontare tematiche complesse e ferite aperte della società a cui apparteneva; La magnifica ossessione di Sirk e Fassbinder, due giganti del cinema tedesco di cui il festival propone una selezione di alcuni fra i più importanti lungometraggi, costruendo un ideale ponte visivo tra due sguardi affini eppure divergenti al cinema sentimentale.

Mazursky in love racconta l’opera di Paul Mazursky, costituita da pellicole di grande raffinatezza, in cui la commedia umana mescola il racconto d’amore all’attenzione per una fine caratterizzazione introspettiva dei propri protagonisti. L’ombra del doppio: Losey e Delon, dedicata alla filmografia di Joseph Losey e al suo rapporto con il divo francese per eccellenza, Alain Delon.

Il calendario delle proiezioni

Mercoledì 30 settembre - Teatro Ristori

15 Tabu, Miguel Gomes

18 Mosca a New York , Paul Mazursky

Paul Mazursky 21.15 The Souvenir, Johanna Hogg

Giovedì 1 ottobre - Teatro Ristori

15 Adoration, Fabrice du Welz

18 I racconti della luna pallida d’agosto , Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi 21.15 Perdrix, Erwan Le Duc

Venerdì 2 ottobre - Teatro Ristori

15 Alice, Joseph Mackerras

18 Una donna tutta sola, Paul Mazursky

21.15 Only You, Harry Wootliff

Sabato 3 ottobre - Teatro Ristori

15 La strada della vergogna, Kenji Mizoguchi

18 Harry e Tonto, Paul Mazursky

21 Proclamazione dei vincitori della sezione Amori in concorso scelti dalla Giuria Giovani e dal Pubblico

A seguire:

What happened to Jones, William A. Seiter

Per favore, non mordermi sul collo!, Roman Polanski

Domenica 4 ottobre – Teatro Ristori

10.30 L'intendente Sansho, Kenji Mizoguchi

15 La paura mangia l’anima, Rainer Werner Fassbinder

18 Gli amanti crocifissi , Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi 21.15 La prima notte di quiete, Valerio Zurlini

Lunedì 5 ottobre, Sala Convegni – Palazzo della Gran Guardia

Ingresso libero con priorità per gli abbonati

15 Secondo amore, Douglas Sirk

18 Lo specchio della vita, Douglas Sirk

21.15 Veronika Voss, Rainer Werner Fassbinder

Martedì 6 ottobre, Sala Convegni – Palazzo della Gran Guardia

15 Lo specchio della vita, Douglas Sirk

18 Veronika Voss, Rainer Werner Fassbinder

21.15 Una romantica donna inglese, Joseph Losey

Mercoledì 7 ottobre, Sala Convegni – Palazzo della Gran Guardia

15 Secondo amore, Douglas Sirk

17.30 William Wilson, Luis Malle a seguire Una romantica donna inglese, Joseph Losey

21.15 Messaggero d'amore, Joseph Losey

Proiezioni:

30 settembre - 1-2-3-4 ottobre 2020 al Teatro Ristori

5-6-7 ottobre in Sala Convegni - Palazzo della Gran Guardia

Biglietti:

Intero 5 euro

Ridotto 4 euro (under 26, over 65, soci Circolo del Cinema, Cral Comune di Verona)

La vendita dei biglietti inizierà dal 30 settembre, un’ora prima delle proiezioni presso la biglietteria del Teatro Ristori.

Abbonamenti

Gli abbonamenti acquistati per l'intera rassegna rimangono validi e daranno l'opportunità di accedere ad un posto riservato al Teatro Ristori e di avere la priorità di accesso alle proiezioni presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia.

Gli abbonati potranno inviare una mail di conferma della propria presenza in sala entro la mattina del giorno precedente alla proiezione, così da agevolare la procedura di assegnazione posti e di emissione biglietti, all’indirizzo veronafilmfestival@comune.verona.it.

I biglietti saranno disponibili esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Ristori.

Misure Anti-Covid 19

Le normative vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 prevedono l'assegnazione nominativa dei posti. Gli spettatori sono tenuti ad indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogniqualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento dell’uscita. Igienizzanti per mani saranno disponibili per il pubblico. Non sono previsti posti vicini per i congiunti. Si raccomanda di evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno della sala di proiezione.

Informazioni e contatti

Verona Film Festival

via Leoncino, 6 - tel. 045 800 53 48

Mail: veronafilmfestival@comune.verona.it

Web: https://www.facebook.com/VeronaFilmFestival

In collaborazione con: Circolo del Cinema

Con il sostegno di: AGSM, Teatro Ristori