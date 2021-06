Webinar gratuito: "Quali sono le scelte più positive e produttive per i ragazzi?"

La Via della Felicità presenta il programma per gli educatori durante un webinar gratuito. Introdotto per la prima volta nelle scuole tre decenni fa, La Via della Felicità mira ad aiutare coloro che rappresentano il nostro futuro: i giovani. Per questo, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti basati sul programma per gli educatori.

Il prossimo incontro online si terrà Lunedì 14 Giugno alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM. Intitolato “Quali sono le scelte più Positive e Produttive per i ragazzi?”, verrà tenuto dalla Dott.ssa Arianna Lezza.

Informazioni e contatti

Chiunque desideri iscriversi gratuitamente può farlo scrivendo a italialaviadellafelicita@gmail.com.