"Scaligera party", la grande festa al Parco Ottocento per celebrare il ritorno in serie a della Scaligera Basket

Sarà una grande festa. Una serata, a Parco Ottocento in via Boscomantico, per chiudere la stagione sportiva 2021-2022 e soprattutto per celebrare la promozione in Serie A che riporta la Scaligera Basket nel massimo campionato italiano dopo 20 anni.

Martedì 21 giugno è la data da mettere in calendario per tutti i tifosi che hanno seguito la Tezenis Verona durante l’anno e durante l’incredibile ed entusiasmante cavalcata ai playoff. “Scaligera pArty” sarà il grande abbraccio che Verona regalerà alla Tezenis con l’apertura della serata fissata alle ore 19. Musica e divertimento assicurato in compagnia dei giocatori e dello staff; inoltre ci sarà la possibilità di scattare una foto con la Coppa e non mancherà la parte culinaria con la Riseria Ferron di Isola della Scala, partner della serata, che proporrà il rinomato risotto all’Isolana.

Per partecipare è indispensabile registrarsi su Scaligerabasket.it.