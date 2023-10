SATORI JUNK + CHAINS live @ Fine Di Mondo.

MERCOLEDÍ 1 NOVEMBRE 2023. Orari:

h21: Dj set by Fine Di Mondo

h22: Chains (Hypnotic Dark Doom - Slovenia)

h23: Satori Junk (Acid Horror Doom - Milano)

Dopo il concerto dj set ad oltranza: https://www.finedimondo.it/evento/satori-junk-chains-live-fine-di-mondo/.



Satori Junk (Acid Horror Doom - Milano) - I Satori Junk sono nati a Milano tra la fitta nebbia e il fumo delle discariche urbane. Un cocktail acido ricco di distorsioni ed elettronica. Suoni ruvidi, riff ripetitivi e assordanti, testi tratti da sogni, incubi post-sbornia e atmosfere da film dell'orrore. L'idea principale della band è intrappolare l'ascoltatore nel loro mondo distorto, rabbioso e scomodo.

Chains (Hypnotic Dark Doom - Slovenia) - La band si forma nel 2010 come un progetto di drone doom a una sola persona si è ora evoluto in un duo di Dark Doom Ipnotico che sfida i confini e spinge i limiti sonori. Con una discografia che vanta diverse demo affascinanti e due album indimenticabili, "Sonic Sabbath" e "Musica Macabra", i Chains hanno consolidato il loro posto nel mondo della musica pesante, oscura e coinvolgente. Questa incessante ricerca dell'esplorazione sonora ha portato o Chains a incantare il pubblico in tutta Europa, calcando i palchi di festival rinomati come Exit Festival, Metaldays, Doom Over Vienna, Navajo Calling Fest, Oluja Fest, Obscura Doom Fest e molti altri. Con le loro esibizioni avvincenti e un'aura innegabile di oscurità, i Chains trasportano il pubblico in un regno in cui la musica diventa un'esperienza ultraterrena.

Informazioni e contatti: