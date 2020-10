"Sardegna&Friends" i sapori dell'isola e i prodotti tipici di altre regioni a Castelnuovo

Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, Castelnuovo del Garda ospita “Sardegna&Friends”, un evento enogastronomico che unisce le specialità dell’isola ai prodotti tipici di Marche, Sicilia, Calabria, Lombardia, Puglia e, naturalmente, il Veneto. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune, propone il meglio della produzione regionale del nostro Paese, pezzi di artigianato e spettacoli con artisti di strada. Una quattro giorni ricca di sapori con spettacoli ogni sera a partire dalle 19.30 per il divertimento dei visitatori di tutte le età.

«Un evento che vuol dare spazio e visibilità alle eccellenze enogastronomiche della Sardegna e di varie altre regioni − spiega l’assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti −. Dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto e le difficoltà economiche che ancora ci troviamo a fronteggiare, torniamo in piazza con una nuova proposta per attirare il turismo di prossimità e valorizzare i prodotti che ci rendono famosi in tutto il mondo».

Informazioni e contatti

Gli stand, nel pieno rispetto delle regole anti covid, apriranno in piazza della Libertà giovedì 8 ottobre alle 17 e funzioneranno sino alle 24; venerdì 9 dalle 12 alle 24; sabato 10 dalle 12 alle 24 e domenica 11 dalle 12 alle 22. Ingresso gratuito. Organizzazione a cura dell’Associazione Leopotter in Action Etica Street.

Web: www.comune. castelnuovodelgarda.vr.it