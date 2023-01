Webinar: "Saper decidere"

Imparare a isolarsi dai “rumori” di fondo per prendere decisioni più razionali. “Dove c’è giudizio c’è rumore, e più di quanto non si pensi” – Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. Sunstein. Due medici che danno due diagnosi diverse allo stesso paziente sulla base degli stessi esami. Due giudici che assegnano pene diverse a colpevoli dello stesso reato. O, addirittura, lo stesso manager che prende una decisione diversa a seconda del momento della giornata. Non dovrebbe accadere, certo. Invece, l’esperienza insegna che sono innumerevoli gli ambiti in cui le decisioni dovrebbero essere dettate da criteri oggettivi, ma in cui alla fine la realtà è ben diversa dalla teoria. E la responsabilità è da ricondurre al cosiddetto "rumore".

Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia, ha studiato per anni assieme a Olivier Sibony e Cass R. Sunstein questo difetto del funzionamento mentale e ci aiuta a comprendere come ovunque si eserciti il giudizio umano – nella sanità pubblica, nelle aule di giustizia, nei processi aziendali, nelle decisioni quotidiane di tutti noi – lì si trovi il rumore, a sviare il ragionamento e causare errori. Entrando più nello specifico, durante la formazione, ci domanderemo:

Cos’è il “noise”?

Come impatta il “noise” nelle nostre decisioni?

Quali sono le strategie a cui possiamo attingere per favorire la presa di decisioni accurate?

Ogni decisione che prendiamo potrebbe essere inficiata da distorsioni e “disturbi” di cui non siamo consapevoli. Riconoscerli è fondamentale per poterli evitare.

