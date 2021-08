Al santuario di Madonna della Corona si celebra la festività dell'Assunta

Madonna della Corona - Maria Assunta in cielo. Il programma delle iniziative del 14 e 15 agosto 2021. Domenica 15 agosto la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Si tratta di una festa molto antica il cui dogma è stato proclamato nel 1950 dal Santo Padre Pio XII. Madonna della Corona rinnova l’invito a tutti i pellegrini a recarsi con devozione al santuario per questa speciale festa mariana.

La sera di sabato 14 agosto, in sostituzione della tradizionale processione «aux Flambeaux», sarà possibile ugualmente scendere al santuario in forma privata e orante. Il santuario rimarrà aperto dalle ore 20.00 alle 24.00. Durante il tempo di apertura sarà possibile partire dal piazzale Giovanni Paolo II, dell'Hotel Stella Alpina di Spiazzi, dove si riceveranno le fiaccole e le indicazioni sullo svolgimento del percorso.

Sarà consegnata una mappa con le tappe che ciascuno potrà effettuare sia scendendo al santuario, lungo la Via Crucis, che nei vari luoghi santi, come il Sacellum Pietatis e la Cappella dell’Adorazione Eucaristica. Inoltre saranno a disposizione dei sacerdoti per la confessione. Anche il servizio bus navetta ATV tra Spiazzi al santuario è garantito dalle ore 21.00 fino alle ore 24.00. I biglietti si trovano a Spiazzi presso l'Hotel Stella Alpina e la Trattoria Speranza e al negozio del santuario.



Domenica 15 agosto le SS. Messe presso la Basilica si terranno alle ore 9 - 10.30 (preceduta dalla recita del S. Rosario alle ore 10) - 12 - 15 - 16.30 (preceduta dalla recita del S. Rosario alle ore 16). I confessori saranno a disposizione con orario continuato dalle ore 9.30 alle 18. A partire da giovedì 5 agosto il S. Rosario con litanie della Madonna delle ore 10, che precede la S. Messa mattutina delle ore 10.30, è dedicato alla novena dell’Assunta in preparazione alla solennità.

Informazioni e contatti

Per informazioni: info@madonnadellacorona.it – tel. 045 7220014.

