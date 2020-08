A Verona torna la grande festa "Santa Lucia sotto le stelle"

A Verona è in programma il 29 agosto dalle ore 18.30 la seconda edizione di "Santa Lucia sotto le stelle". L'evento si terrà in piazza dei Martiri d’Istria e l'ingresso è gratuito. L'evento seguirà tutte le regole della più recente normativa anticovid per cui all’entrata dell’evento ci saranno tutte le informazioni necessarie per vivere questa manifestazione straordinaria in tutta sicurezza!

Dopo il successo della prima edizione del 2019 si ripete la notte bianca di Santa Lucia, nel rispetto di tutte le precauzioni e le norme vigenti anticovid. Saranno presenti:

Stand enogastronomici

Birra artigianale

Truck food con panini, patatine e dolci

Stand con prodotti artigianali

Band musicale

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/