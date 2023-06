"Sanremo story summer" alla Vecchia Rama

Sabato 10 giugno dalle ore 20.45 presso la Vecchia Rama - L'Osteria con Pizza di Negrar, la direttrice artistica Monia Santoni porterà il suo spettacolo "Sanremo Story" in Valpolicella e questa volta in versione "estiva" dove il pubblico potrà ascoltare e cantare alcune tra le più belle e conosciute canzoni del Festival di Sanremo. Quattro le cantanti che si alterneranno a suon di note, Monia Santoni, Mara Signoretto, Giuliana Bergamaschi e la giovane Elisa Ballestra. Maurizio Melotti e Daniele Rebellato saranno gli ospiti. Due voci opposte ma incisive. A presentare l'evento sarà Franco Dal Mas.

Per info e prenotazioni: 333 205 1319.

Monia Santoni di origine romana e veronese di adozione, ha alle spalle più di trent'anni di carriera prima come corista professionista per grandi interpreti italiani tra cui Brenda Pretorius, che è stata a sua volta corista di Ennio Morricone, e poi come solista. ha un'estensione vocale senza limiti, intonazione perfetta, modulazione e timbrica calda, ma con grandi capacità di adattamento. Ha collezionato collaborazioni con musicisti del panorama musicale veronese e non tra cui David Cremoni, Luca Donini, Renato Bonato della Storyville Jazz Band, Andrea Villa, Simone Guiducci, Marco Gennari, Aronne Gasparato, Jimmy Blake e tanti altri. Attualmente è a capo della "The New Saints Band", una gruppo che sta riscuotendo molti successi tra il pubblico. Come direttrice artistica ha avuto molti riscontri positivi con i precedenti Sanremo Story portati in scela per ben tre volte al Teatro Camploy di Verona, al Teatro Bonoris di Montichiari, in Piazza XXV Aprile di Bussolengo e Piazza Giovanni XXIII diVillafranca.

