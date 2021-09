Luca Barbareschi e Sandra Milo sul palco del Teatro Romano per il Festival della Bellezza

Prezzo non disponibile

Il “Festival della Bellezza” torna al Teatro Romano: lunedì 13 settembre ospita Luca Barbareschi per una arguta riflessione teatrale sul filo conduttore di un verso dantesco (ore 18.30) e Sandra Milo (ore 21.30) che, in dialogo con lo scrittore e giornalista Guido Barlozzetti, ripercorre le sue esperienze artistiche con maestri come Renoir, Rossellini e Fellini.

Luca Barbareschi

A morte l’incendiario Foucault. L’assassinio della Bellezza

(racconto teatrale)

E io, per confessar corretto e certo

me stesso, tanto quanto si convenne

leva’ il capo a proferer più erto

(Paradiso – Canto III)

Sandra Milo

La poetica delle immagini. Renoir, Rossellini, Fellini

Qual è colui che sognando vede,

che dopo ‘l sogno la passione impressa

rimane, e l’altro a la mente non riede,

cotal son io, ché quasi tutta cessa

mia visione, e ancor mi distilla

nel core il dolce che nacque da essa.

(Paradiso – Canto XXXIII)

Occhi dell’anima, specchi dei sogni.

La fantasia del reale nell’oggettività della finzione.

L’arte come rappresentazione dell’arte.

Visionari, idealisti, esteti della forma e del mistero.

Malebolge e iperuranio, ispirazioni perdute, illusioni ritrovate.

Immagini iconiche dei desideri e delle ossessioni.

Il regista è tiranno, la musa è irriverente, il capolavoro è sequenza onirica di apparizioni.

(dialoga Guido Barlozzetti)

L’ottava edizione del Festival della Bellezza, dedicata a “Dante e l’espressione poetica”, si configura tra le più prestigiose e originali proposte per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte, con 30 eventi, da luglio a dicembre, connessi tra loro in luoghi danteschi, città d’arte e siti Unesco introdotti e ispirati da un verso dantesco.

Programma completo e informazioni su www.festivalbellezza.it

