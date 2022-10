Da Sandokan allo Zar: visita guidata a Verona

Duecento anni fa, nell’autunno del 1822, Verona è il cuore dell’Europa per un paio di mesi. I grandi dell’epoca, lo Zar, l’imperatore d’Austria, i rappresentanti di tutti gli Stati grandi e piccoli del continente, come il duca di Wellington, il principe di Prussia, il francese Chateaubriand, il Re del Regno delle Due Sicilie, quello di Sardegna, alcuni Granduchi e migliaia di accompagnatori trasformano Verona nel centro del mondo. Pochi giorni di lavori, poi settimane di festa. La città si trasforma, si riapre l’Arena, grandi parate in Bra e in corso Porta Nuova, zecchini d’oro lanciati dalle carrozze dei nobili…Verona protagonista mondiale in quei due folli mesi del 1822, come mai prima e mai dopo.

Una passeggiata tra i palazzi abitati da teste coronate e alti dignitari vi farà rivivere l’atmosfera di quei momenti. Sì perché non sono le locande ad ospitare i personaggi più importanti del mondo dell’epoca, ma le dimore dei nobili e dei più ricchi cittadini che affittano le loro residenze. Sappiamo quanto si fecero pagare e conosciamo anche le scappatelle amorose notturne di qualche principe. A Verona si discusse della cosiddetta “tratta dei neri” e dei sempre più temibili pirati che assaltavano le marinerie occidentali: esattamente 40 anni dopo nasceva a Verona Emilio Salgari che inventando Sandokan incarnò quei problemi, discussi ma rimasti irrisolti nel congresso cittadino. Alla fine la discussione politica finì quasi in secondo piano, oscurata dagli eventi mondani.

