A San Zeno di Montagna food truck, mercatini, musica e divertimento per "Ferragosto in love"

Ferragosto in love with Food Truck in occasione dell'evento "Lago di Garda in Love":

Piazza A.Schena dal 13 al 15 Agosto 2021 a San Zeno di Montagna

Il programma

Venerdì 13 Agosto

Dalle ore 18 alle ore 23 - Street Food Gourmet & Birra artigianale a cura del Birrificio B2O Spettacoli di intrettenimento con live music o dj set ?

Sabato 14 Agosto

Dalle 9 alle ore 18 - Mercatini Antiquariato e Artigianato sul Balcone del Garda

Dalle 11 alle 23 - Street Food Gourmet & Birra artigianale a cura del Birrificio B2O Spettacoli di Intrattenimento con live music o dj set

Ore 22 - Piazza Risorgimento (Fronte Chiesa) Piano Sky... un pianoforte nell'aria Pianista professionista in concerto dalle terrazza più bella del Lago di Garda

A SEGUIRE SPETTACOLO PIROTECNICO

Domenica 15 Agosto

Dalle 9 alle ore 18 - Mercatini Antiquariato e Artigianato sul Balcone del Garda

Dalle 11 alle 23 - Street Food Gourmet & Birra artigianale a cura del Birrificio B2O Spettacoli di Intrattenimento con live music o dj set

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/4171924339558592/.

