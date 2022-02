"Villalove", la festa di San Valentino a Villafranca di Verona

Il Comune di Villafranca di Verona si tinge d'amore per festeggiare con tutti gli innamorati la rinomata festa di San Valentino. Dall'11 al 14 febbraio 2022 è in programma "Villalove", il San Valentino a Villafranca di Verona. Cerca il cuore e vinci il brindisi sulla Torre del Castello. Dame e cavalieri hanno dichiarato il loro amore proprio qui, decantato anche in Romeo & Giulietta, celebre opera di William Shakespeare. La Torre del Castello è pronta a far rivivere a tutte le coppie una dolce esperienza aprendo le porte con degli orari straordinari, anche in notturna, per tutto il weekend di San Valentino.

Tutte le coppie che consumeranno o acquisteranno prodotti, nei giorni dall'11 al 14 febbraio 2022, presso le attività aderenti all'iniziativa, riceveranno il cuore dell'amore. Presentando lo stesso presso la Torre, previa prenotazione e disponibilità, potranno accedere gratuitamente e ricevere un calice di vino in omaggio accompagnato dalla celebre sfogliatina di Villafranca.

ORARI TORRE:

Venerdì 11 febbraio: 18-22

Sabato 12 febbraio: 16-24

Domenica 13 febbraio: 10-22

Lunedì 14 febbraio: 16-22

La Torre è visitabile anche da tutte le coppie o singoli che non siano in possesso del cuore. Prezzo: 10 euro a coppia (5 euro singolo) comprensivi di calice di prosecco e sfogliatina di Villafranca, consigliabile la prenotazione. Prezzo solo ingresso: 4 euro a coppia (2 euro singolo). La precedenza sarà data a tutte le coppie in possesso del cuore e che abbiano prenotato l'esperienza. Sulla torre massimo 10 persone ogni 25 min.

Oltre a fruire di una magnifica vista su Villafranca di Verona, ogni coppia potrà scattarsi un selfie ricordo con il cuore di San Valentino e lasciare una dedica sul libro dell'amore che verrà poi custodito nel Comune di Villafranca, continuando così una bellissima tradizione. Ogni coppia potrà pescare anche un aforisma dell'amore.

Informazioni e contatti

Prenotazioni: 346 0366108.

Web: https://www.facebook.com/events/473436634357051/.