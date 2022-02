Aspettando Verona in Love: gli appuntamenti a Verona per la festa di San Valentino

Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio 2022 si svolgerà "Aspettando Verona in Love", iniziative che coinvolgeranno ogni angolo della città, organizzate dal Comune in collaborazione con Agsm Lighting e Studioventisette. Per quattro giorni Verona si veste e si colora d’amore, con tante iniziative culturali e non, dedicate agli innamorati e alla festa di San Valentino. Saranno tanti i luoghi che si animeranno, la pista di ghiaccio all’Arsenale così come tutti i balconi della città, grazie alla musica suonata dai ragazzi del Conservatorio.

Non mancheranno le visite guidate, con musei e monumenti aperti eccezionalmente lunedì 14, spettacoli teatrali e la possibilità di assaggiare piatti a tema nei ristoranti tipici. Ad aggiungersi alla ricca proposta in programma ci saranno anche i premi “Cara Giulietta”, giunto alla 30esima edizione e che premierà quattro lettere inviate al Juliet Club, e “Arte d’amore”, che premierà una canzone, entrambi ispirati al tema dell'amore.

Il programma

Informazioni e contatti

Ogni evento si terrà nel massimo rispetto delle attuali normative anti Covid.

Per informazioni e aggiornamenti www.veronainlove.it, Facebook @veronainloveofficialpage, Instagram @veronainlove e sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Verona.