Romantico pranzo di San Valentino a Villa Cariola

Per il vostro magico San Valentino, Villa Cariola vi propone un romantico pranzo nella suggestiva e intima atmosfera delle colline del lago di Garda. Vi aspettiamo con un gustoso menu dedicato alle coppie di innamorati sabato 13 febbraio oppure domenica 14 febbraio alle ore 13. Oppure potrete scegliere una magica cena con camera in day use o con soggiorno di una notte nelle eleganti camere della villa.

Informazioni e prenotazioni: info@villacariola.it | 045 6250012

Menù di San Valentino

Drink di benvenuto

Antipasto

Fagottino con ripieno di branzino su specchio di crema di crostacei

Primo piatto

Risotto con funghi porcini funghi di bosco al profumo di tartufo nero

Secondo piatto

Filetto di manzo al Valpolicella

Contorni di stagione

Dessert

Tartelletta al gianduia con frutti rossi su specchio di crema alla vaniglia

Caffè, Acqua gasata e naturale

Vini: esclusi

Informazioni e contatti

Prezzo Menu: 99 euro a coppia (vini esclusi).

Prenotazioni: info@villacariola.it | 045 6250012 | www.villacariola.it

Gallery