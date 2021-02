San Valentino 2021: per la festa dell’amore 4 incontri dedicati alle "emozioni" ad Oppeano

In occasione della festa di San Valentino, nel 2021 l’Amministrazione comunale – Assessorato alla cultura, con la collaborazione di Pro Loco Oppeano e Biblioteca civica di Oppeano, organizza una rassegna culturale apposita. In linea con quanto previsto dal Dpcm del 14.1.21, i 4 eventi saranno trasmessi in Streaming in diretta sul canale YouTube “Comune Oppeano” .

Il programma

Tutti gli incontri saranno condotti dall’assessore delegata alla cultura Emanuela Bissoli, che dichiara: «Il nostro desiderio nel celebrare San Valentino è quello di regalare, seppur a distanza, alcuni momenti di grande sentimento e poter parlare di “amore” attraverso la musica, i racconti letterari, la poesia e l’arte».