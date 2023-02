San Valentino? A Gardacqua sulla sponda veronese del lago è "Rasul"

Un pomeriggio o un'intera giornata a Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sempre una buona idea. Per San Valentino, il 14 febbraio 2023, poi l'idea diventa irresistibile. Il centro, conosciuto per la sua filosofia che mette al centro le esigenze di ogni ospite, propone per la festa degli innamorati un Rituale di coppia Rasul. Si tratta di un cerimoniale di benessere orientale che mette insieme gli effetti benefici connaturati ai diversi elementi, combinando trattamenti, caldo ed essenze naturali. Rasul a Gardacqua, a Garda per San Valentino un’esperienza unica e sensoriale da vivere insieme. Le opzioni sono due Sweet Love e Smeraldo, entrambe pensate per vivere la feste degli innamorati in puro relax.

L'esperienza Sweet Love inizia con un bagno di vapore aromatizzato rilassante alle lozioni e oli naturali, per proseguire con uno scrub corpo con sale del Mar Morto ed essenza alla melissa per finire con un massaggio “hot stone”. Tutto accompagnato da un piatto di frutta fresca, snack dolci e salati e Bollicine. Il pacchetto prevede anche l’ingresso alla spa con rituali e trattamenti dedicati alle coppie. (250 euro a coppia) L'esperienza Smeraldo inizia allo stesso modo, con un bagno di vapore aromatizzato e continua con un lungo massaggio corpo con nutrienti (40 minuti).

Per finire, un calice di Bollicine accmpagnato da stuzzichini salati e dolci. Anche in questo caso il pacchetto prevede l'ingresso alla spa dove i trattamenti continuano. (195 euro a coppia) C'è poi anche la possibilità di regalare la Wellness Box di Gardacqua, ovvero una selezione di oli essenziali, unguenti, creme, profumatori d’ambiente, tisane e tanti altri prodotti.