Aquardens in love: il San Valentino alle terme tra promozioni e contest social

L’amore è più bello se condiviso. Ed amarsi ad Aquardens, che per il mese di febbraio propone promozioni e pacchetti scontati dedicati agli innamorati, è ancora più dolce e divertente, grazie al nuovo contest social organizzato dal Parco per rendere più animata la permanenza nella struttura. #Aquardensinlove – così si chiama il concorso – mette in palio due cocktail di benvenuto e la proclamazione ufficiale sul profilo instagram de Parco termale più grande d’Italia. Per partecipare basta pubblicare una foto sul proprio instagram personale, taggare @aquardens e mettere l’hashtag #Aquardensinlove: gli scatti più emozionanti e i testi più empatici saranno nominati vincitori il primo marzo.

Ma San Valentino ad Aquardens è lungo un mese. Gli innamorati potranno scegliere per tutto il periodo tra i diversi trattamenti disponibili dedicati alla loro festività o, in alternativa, riservare la Private Suite “Acqua e Fuoco”: un luogo elegante, raffinato e riservato, per trascorrere piacevoli momenti di benessere condiviso tra saune private, idromassaggio, massaggi di coppia, frutta fresca e bollicine. Tra massaggi di coppia personalizzati, pacchetti regalo e angoli di intimità l’Amore promette di essere il vero protagonista di questo mese.

Per informazioni su promozioni ed eventi www.aquardens.it