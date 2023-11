Sabato 4 e 11 Novembre e Domenica 5 e 12 Novembre 2023 aderiremo a San Martino in Cantina, la cantina sarà quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime annate e di annate particolari per qualità come per l’Amarone Grazie, un vino da meditazione prodotto solo nelle annate migliori!

Ci saranno diverse visite guidate: sabato 4 alle ore 10.30 e 15, sabato 11 alle 11 e alle 15, domenica 5 e 12 Novembre alle ore 10.30 e 15. Puoi prenotare la tua visita inviando una mail a info@vogadorivini.it.

San Martino

San Martino, patrono di Negrar di Valpolicella

Visite e degustazioni per San Martino

All’accettazione verrà consegnato il calice con il Garganega. Poi dalla zona fermentazione circondati dai vigneti inzieremo le spiegazioni:per produrre un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante coltivare la vite rispettandola e rispettando l’ambiente, per questo motivo non utilizziamo diserbanti nè pesticidi e nessun concime chimico: ed in vigneto lo si può vedere! Entreremo quindi nella zona di fermentazione dove degusteremo il Corvina e verrano svelati i segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle differenze tra Recioto e Amarone. In barricaia, con un calice di Amarone Classico, parleremo degli affinamenti e nella piccola bottaia vi mostreremo le botti usate per il nostro miglior vino,il 3 Fradei! Saliamo poi nel fruttaio per degustare l’Amarone Grazie e vedere le uve in appassimento. Infine arriveremo nel wineshop dove termina la visita degustazione con il Rita. Ovviamente è anche possibile acquistare i vini che degusterete!

Ricordo che abbiamo anche l’Olio Extravergine di Oliva prodotto con gli olivi che potrete vedere nel vigneto, è una piccola produzione: è l’olio per la famiglia e l’extra viene venduto in cantina! Da quest’anno è disponibile anche l’Aceto di Vino! Per aderire è sufficiente mandare una mail di conferma a info@vogadorivini.it o compilare il form,il costo è di 25 euro a persona. Le visite inizieranno agli orari indicati: si consiglia di essere qui almeno dieci minuti prima dell’inizio della visita.

Foto Cantina Fratelli Vogadori