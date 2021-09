Sam Paglia Trio e Kikko Montefiori in concerto al Mura Festival di Verona

Speciale appuntamento alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco con Rivivi-Amo le Mura: dal 6 al 12 settembre, una settimana per rivivere le Mura nell’ottica della sostenibilità con appuntamenti per tutti i gusti. Ospiti d’eccezione della serata di venerdì 10 settembre alle ore 21 Sam Paglia Trio e Kikko Montefiori.

Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni Duemila, la nuova Generazione Cocktail si cibava esclusivamente di ristampe di dischi easy listening degli anni 50/60, di colonne sonore italiane (Trovajoli, Piccioni, Umiliani, Ferrio, Bacalov) e di elettronica. Le nuove proposte italiane in materia di musica di genere erano poche ma molto appetibili e pure esportabili: Montefiori Cocktail e Sam Paglia proponevano i loro primi album mischiando soul, jazz, bossanova, elettronica e suoni cinematici. Dopo di loro spuntarono come funghi centinaia di gruppi stanchi di suonare rock o pop. Fu una rivoluzione breve ma intensa e per certi versi è ancora in atto. Sam e Kikko, amici da tanti anni nonostante la competizione stile Bartali/Coppi, sono la dimostrazione che la musica unisce e rimane nel tempo, indelebile, nonostante i tanti anni passati da quel “boom” modaiolo che li aveva consacrati come eroi di una musica intrigante e ben confezionata, per quanto sottovaluta dalle radio (salvo Ultrasuoni Cocktail di Radio Due, programma condotto da Francesco Adinolfi) e bistrattata dalla critica.

Venerdì l’Hammond Groove e la Lounge Beat per la prima volta si fonderanno insieme per dare vita ad un’inedita lounge night proprio sul palco di Mura Festival in compagnia di Sam Paglia Trio e Kikko Montefiori, sassofonista del funambolico duo Montefiori Cocktail. Sul palco oltre a Sam, all’organo Hammond e sintetizzatore, e Kikko al sassofono, suoneranno Peppe Conte alla chitarra e Alessandro Orefice alla batteria.

Federico Montefiori, in arte Kikko è figlio del musicista Germano Montefiori. Studia il clarinetto e si diploma da privatista al Conservatorio di Cesena. Frequenta il DAMS ma senza terminarlo (come da prassi) e nel frattempo inizia a suonare prima nell'orchestra del padre, poi in altre orchestre sperimentando anche il “fisso” in crociera.

Nel '91 inizia a suonare per un lungo periodo con i Bluesmobile, poi con i Ladri Di Biciclette, i Good Fellas e nel '96, inizia la collaborazione col fratello/gemello nei Montefiori Cocktail, mentre dal 2001 produce musica col suo progetto solista Monsieur Blumenberg.

Sam Paglia, romagolo, classe 1971 è un artista visionario che si racconta attraverso la sua musica, la scrittura e il disegno. Per diversi anni lavora come disegnatore professionista a Londra e come animatore presso lo studio Amblimation di Steven Spielberg collaborando alla realizzazione di “Balto”. Parallelamente coltiva la passione per la musica, in particolare per il jazz e per l’organo Hammond che con il tempo diventerà il marchio sonoro del suo progetto “Il Sam Paglia Trio”. La formazione, spesso composta oltre che da Sam all’organo, da batteria e chitarra, diventa, alla fine degli anni ’90 grazie a due dischi di successo pubblicati dalla bolognese Irma Records (B-movie Heroes e Nightclubtropez), un importante punto di riferimento di quella nuova scena musicale, italiana e internazionale, denominata “Cocktail generation”. Si tratta di raccontare un nuovo immaginario sonoro che affonda le basi nelle atmosfere del passato: musiche da colonne sonore, soul jazz e easy listening mischiate e shakerate con ritmi più moderni, un pizzico di nostalgia e voglia di divertirsi. Sam Paglia in breve tempo diventa un nome di spicco, la sua musica fa il giro del mondo e accompagna spot pubblicitari e note serie televisive ( tre dei suoi brani infatti compaiono nella serie culto The Sex and the City). Nel 2021 il Sam Paglia Trio compie 25 anni di attività, con migliaia di date alle spalle e un grande numero di estimatori da ogni parte del mondo. Con lui suonano Peppe Conte alla chitarra e Alessandro Orefice alla batteria.

Rivivi-Amo le Mura è una rassegna all’interno di Mura Festival ideata, diretta e curata da Retròbottega, un’associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni come fiere, mercati, esposizioni e mostre a livello nazionale. L’associazione, da luglio 2014, gestisce Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato di San Zeno.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere all’area food and drink non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

Questo weekend l’area food sarà aperta anche a pranzo dalle 12 alle 15.

