I colori, sapori e ritmi del Salento al Mura Festival di Verona per "Nna-Mura-Ti del Salento"

“NNA -MURA -TI DEL SALENTO” è il primo evento speciale della seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. “NNA -MURA -TI DEL SALENTO”, in programma per il 12 e il 13 di giugno al Bastione di San Bernardino, è un festival nel festival, dedicato alla cultura, all’arte e alle tradizioni salentine che saranno protagoniste a Verona per un intero weekend animando Mura Festival con i colori, il ritmo e i sapori tipici di questa terra.

L’evento, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Socio Culturale “Gli Amici del Salento”, realtà associativa, attiva a Verona dal 2004, con lo scopo di mantenere vivo l’interesse per la storia e la cultura della terra del Salento, propone una due giorni ricca di tantissime attività pensate per ogni età e gusto. Il palinsesto si apre con “Terra Ballerina”, un workshop di pizzica a cura di Franca Tarantino, psicoterapeuta, danzamovimentoterapeuta, ricercatrice e studiosa di danze tradizionali dell'Italia meridionale. Il laboratorio è un invito ad un viaggio interattivo nella cultura, nelle tradizioni musicali e coreutiche del Salento dove la pizzica-pizzica è la danza della festa ed espressione del mondo contadino. Durante il laboratorio, che si terrà sabato 12 giugno alle ore 16.30 e domenica 13 giugno alle ore 10, sarà possibile non solo scoprire le origini di questa danza, ma anche provare in prima persona i passi di questo ballo popolare, sinonimo di celebrazione e di antiche tradizioni. Franca Tarantino è anche autrice del libro “Il ballo della Pizzica Pizzica” che presenterà al pubblico domenica 13 giugno alle ore 16.30 sul palco di Casa Erriquez.

Ospiti della serata di sabato, dalle ore 21, i Salento Ensemble, un esplosivo gruppo di giovani artisti accomunati dalla passione per la musica popolare delle terre del Salento, pronto a coinvolgere il pubblico proponendo, con semplicità e senza contaminazioni, quelle più genuine della tradizione popolare salentina. Il gruppo ha un ampio repertorio di brani di “Pizzica”, stornelli salentini, canti “alla stisa” derivanti dal patrimonio musico culturale ereditato dagli anziani cantori salentini. Il festival prosegue domenica mattina con “Acqua e farina: mani in pasta con Agata”, un laboratorio di pasta fresca in cui sarà possibile sporcarsi le mani e realizzare orecchiette, sagne ncannulate e maccarruni scoprendo i segreti delle pastaie salentine.

Durante il fine settimana non mancheranno all’appello anche stand gastronomici con prodotti tipici. Con l’occasione, da domenica 13 giugno, Radio Viva Fm darà il via a Viva Summer Live @Mura Festival, il programma live che andrà in onda in diretta durante l’orario dell’aperitivo, dalle 18 alle 20, per tutta l’estate. Radio Viva FM, media partner ufficiale di Mura Festival, racconterà ogni domenica dalla location di San Bernardino gli eventi del festival, con interviste e interventi speciali. Ospite di questa settimana, Giovanni Martes, presidente dell’Associazione Socio Culturale “Gli Amici del Salento”.

Informazioni e contatti

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 23. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico, sabato e domenica, dalle ore 10.

