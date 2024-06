In Sala Birolli il Photofest "68ASA" organizzato dal Circolo Fotografico Veronese

È organizzato dal CIRCOLO FOTOGRAFICO VERONESE il Photofest che si svolgerà SABATO 15 E DOMENICA16 GIUGNO 2024, dalle 10 ALLE 20 presso gli spazi di SALA BIROLLI. Nelle due giornate sono previsti numerosi eventi tra cui, in particolare, la mostra “La molteplice poetica” della fotografa Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay.

«Giuliana Traverso ha la capacità magica di trovare la magia, non di generarla, il che ne farebbe una maga e non un’antropologa poetica. Ha la capacità non di vedere ma di guardare, di scovare, e in questa sua ottica, sia mentale che meccanica, di fermare l’immagine. La fotografia ferma l’istante; e l’istante, si sa, non esiste, non è afferrabile. In questo dilemma tra l’istante che non può essere e il fermo immagine che diventa concreto sta tutta l’ambiguità del suo operare… la sua pulsione poetica». (Philippe Daverio)