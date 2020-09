In Sala Birolli a Verona la mostra fotografica "Sguardi. L’intuizione della creatività"

Sabato 19 settembre alle 18 presso Sala Birolli inaugura la mostra fotografica “Sguardi. L’intuizione della creatività”. L’esposizione, ideata e curata da Federico Martinelli dell’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona vede la collaborazione della Prima Circoscrizione - Verona Centro Storico. Protagonisti 21 fotografie: Milena Antolini, Mara Balabio, Sarah Baldo, Omar Bonfante, Barbara Boni, Serena Bottura Baccarini, Stefano Campostrini, Enrico Cordioli, Paolo Ferreri, Chiara Fogliato, Stefano Mazzi, Michele Minoia Zegarelli, Marta Pasini, Monica Pretto, Luca Romanella, Tatiana Samò, Andrea Sartori, Ergita Sela , Andrea Vanacore Paola Zacchè e Alberto Zanetti.

Ancora una volta lo spazio dell’ex macello (accesso da Via Filippini e da via Ponte Aleardi all’interno del più ampio complesso del Centro Botteghe Artigiane), ospita un’esposizione di Quinta Parete, associazione che in questi anni si sta distinguendo per la particolarità e originalità delle tematiche presentate. Partner dell’evento è lo Studio Fotografico Ennevi che cura la stampa delle fotografie.

È Martinelli a specificare:

«Dopo le numerose mostre fotografiche, che dal 2013 portiamo in Sala Birolli con un paio di proposte all’anno, torniamo con un nuovo progetto nonostante le restrizioni che l’emergenza sanitaria giustamente richiede. Nasce così “Sguardi. L’intuizione della creatività”, omaggio al mondo urbano e domestico degli artisti».

Non si terranno i consueti incontri culturali, ormai “marchio di fabbrica” dell’Associazione che in questi anni ha abbinato alla mostra anche dibattiti, conferenze, presentazione di libri, concerti, laboratori didattici e manuali ma l’entusiasmo e il desiderio degli artisti di incontrare il pubblico è il medesimo di sempre.

«Il racconto urbano che i fotografi mostrano è riferito al perimetro dei 200 metri dalla loro residenza: uno spaccato di un macrocosmo ristretto al proprio territorio per mostrare architetture e punti di vista non necessariamente gradevoli all’occhio ma di forte impatto artistico o di contenuto. Poi, immagini scattate nell’ambito delle quattro mura, in omaggio allo still-life, descrivono un’atmosfera sospesa, stati d’animo pur sempre significativi di un periodo».

L’inaugurazione si terrà il 19 settembre 2020 alle 18 alla presenza del curatore, dei fotografi, delle autorità e dei maghi Fedex e Edoardo Pupulin. Conclude Martinelli:

«Aspettiamo chi ci ha seguito in questi anni con il desiderio di condividere nuovi attimi d’arte».

Informazioni e contatti

La mostra è aperta tutti i giorni dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19.30. Il sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.