"Veronela in Gradela". La Festa delle carni rosse di Veronella

Dall'11 al 14 luglio e poi dal 19 al 23 luglio torna "Veronela in Gradela - Festa delle carni rosse" a Veronella.

L’evento gode del patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Verona, oltre che del sostegno delle associazioni di produttori Ara Veneto (Associazione regionale allevatori del Veneto), Unicarve (Associazione produttori carni bovine del Veneto) e Coldiretti Verona.

CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTE LE SAGRE DEL 2024 DI VERONA E PROVINCIA

La protagonista della festa sarà la carne bovina marchiata “Consorzio Sigillo Italiano” che verrà servita tutte le sere negli stand gastronomici e che sarà anche al centro dell’incontro aperto al pubblico dal titolo “Tagli e frattaglie: non desiderare la carne di altri” in programma giovedì 11 luglio alle 21 nel Campo Eventi della Pro Loco.

Durante la manifestazione sono previsti molti momenti di intrattenimento: performance musicali, esibizioni, mostre d’arte e anche un aperitivo in trattore con dj set domenica 14 luglio alle 17. Insomma la sagra "Veronela in Gradela" si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione locale, ma anche per coloro che amano il divertimento.

Programma delle serate:

Giovedì 11 luglio

20: Inaugurazione con autorità accompagnate dal CORPO BANDISTICO DI VERONELLA

21: Convegno di apertura sul tema: “Tagli e frattaglie: non desiderare le carni d’altri!”

Venerdì 12 luglio

20.30: ARTE TERAPIA per bambini: “Scarabocchi artistici” con Francesca Repele

22: Radio PITERPAN 2000 Heroes

Sabato 13 luglio

22: Radio80 Power con animazione DISCOINFERNO’70

Domenica 14 luglio

09.30: ARATURA d’epoca con ASSOCIAZIONE ARATORI “EL SOLCO"

10.30: TREBBIATURA d’epoca

17: Aperitivo in trattore con DJ set in compagnia di COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA

21: Gara di Griglie "VERONELA IN GRADELA" Conduce Elisa Bagordo con ospite Miss Venice Beach e DJ set

Venerdì 19 luglio

20: INAUGURAZIONE mostre SCUOLA ROSSI e laboratorio “TUFFARTI: Immersioni artistiche di sè”

20.30: APERTURA MOSTRE CULTURALI

22: JOE DIBRUTTO

Sabato 20 luglio

22: FREAK! IL PARTY DEVASTANTE

Domenica 21 luglio

08.30: Gara ciclistica GRAN PREMIO MOVEYA - TROFEO CAGE MAGLIERIE

12: PRANZO con MENU FISSO

21.30: HBH Show Band

Lunedì 22 luglio

21.30: YANO MUSIC MACHINE Mantra Tour 2024

Martedì 23 luglio

21.30: Orchestra ROSSELLA FERRARI e i CASANOVA

Tutte le sere

APERTURA STAND GASTRONOMICO ORE 19.30

ENTRATA LIBERA

SERVIZIO AL TAVOLO

LUNA PARK

PARCHEGGI DISPONIBILI