A Trevenzuolo la Sagra di Santa Maria Maddalena

Saranno il medico Osvaldo Zoccatelli, per 38 anni medico di famiglia in paese, e lo scultore Alessandro Mutto i protagonisti del Premio Trevent, arrivato quest’anno alla terza edizione e assegnato ai cittadini di Trevenzuolo che si sono distinti a livello locale o nazionale. La prima serata della sagra di Santa Maria Maddalena, in programma da mercoledì 17 a giovedì 23 luglio, sarà dedicata alle arti e alla cerimonia di consegna del premio che omaggia le due personalità del paese.

Al taglio del nastro ufficiale della sagra, in programma alle ore 19.30, saranno presenti, oltre al sindaco Eros Torsi, la vicepresidente della Regione Elisa De Berti, il presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini, il presidente di Trevent Associazione Moreno Fazion e il parroco Don Alberto Speranza. La programmazione artistica sarà aperta poi dallo spettacolo acrobatico “Encanto”, dei ballerini e gli artisti del gruppo brasiliano Cores De Bahia.

«Gli elementi che costituiscono questa sagra, oltre a essere i pilastri e i valori fondamentali della comunità, sono l’emblema di Trevenzuolo e lo rappresentano al meglio: socialità, inclusione, relazione, arte, cultura, tradizione e volontariato – spiega il sindaco Eros Torsi -. La valorizzazione delle nostre eccellenze nei diversi ambiti è diventata simbolo distintivo dell’associazione Trevent, dei tantissimi volontari, che ogni anno prestano il loro tempo e il loro impegno per l’organizzazione, testimoniando l’affetto e il legame per tutta la comunità. Per questo partecipare è così importante, per ritrovarsi comunità, per riscoprire le proprie radici e sentirsi fieri di essere Trevenzuolesi».

L’arte sarà una costante dell’intera manifestazione, con mostre e appuntamenti. Quest’anno infatti è stato pensato un percorso culturale che, partendo dal piazzale antistante della Parrocchiale di Santa Maria Maddalena, si snoda all’interno della Chiesa, nella quale saranno esposte opere di grande valore artistico realizzate dai maestri Alessandro Mutto e dal pittore Nilo Bazzani.

«Dopo il successo degli anni scorsi, l’associazione Trevent si è impegnata a proporre una nuova edizione della Sagra di Santa Maria Maddalena ancora più ricca di spettacolo, cultura e divertimento – dichiara Moreno Fazion, presidente di Trevent Associazione -. Quest’anno abbiamo deciso di assegnare un ruolo centrale all’arte, che sarà protagonista in tutte le giornate della sagra. Con il premio Trevent vogliamo poi riconoscere l’importante contributo che due grandi persone, come il dottor Zoccatelli e al maestro Mutto, hanno offerto alla comunità di Trevenzuolo. Una settimana di festa e di impegno che allieterà l’intero paese e che regalerà momenti di grande divertimento a tutti i presenti».

Tra gli appuntamenti da non perdere, quello di giovedì 18 luglio, con lo spettacolo “Il Gran Varietà”, che vedrà protagonisti gli artisti, accompagnati nelle loro esibizioni dalle musiche dal vivo del gruppo “Little Taver and the Crazy Alligators”. Ospite della serata la Signora Coriandoli, storico personaggio comico creato e interpretato da Maurizio Ferrini a inizio anni ’90 e presenza fissa della trasmissione ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. Una serata all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento condotta da Elisa Tagliani e Georgia Passuello che si faranno raccontare dalla celebre Signora Coriandoli segreti e massime di vita. Nel corso della serata sarà protagonisti anche Simone Alani, il vincitore di Italia’s Got Talent che si esibirà in un magico spettacolo ipnotico di sfere e fuoco.

Ogni giorno di sagra, musica, eventi, arte e spettacoli si uniranno alle prelibatezze culinarie del territorio, su tutte i “maccheroni col musso”.

Signora Coriandoli / foto ufficio stampa Tagliani