Sagra paesana a Povegliano Veronese

Ripartono le "feste settembrine" di Povegliano Veronese, organizzate dalla Pro Loco dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. La manifestazione si terrà da venerdì 2 a martedì 6 settembre in due aree del paese: il tradizionale Luna Park sarà ospitato negli spazi consueti dei parcheggi delle scuole medie, tra via Colombo e via Balladoro. Gli stand gastronomici ed eventi si troveranno invece nelle aree della parrocchia, sul retro della Chiesa.

È la prima sagra paesana per l’amministrazione di Roberta Tedeschi, che taglierà il nastro per l’inaugurazione venerdì sera: l’edizione 2022, al netto del cambio di sede, proporrà serate e attività per tutte le fasce d’età. Si inizia venerdì sera con i Cartoonici, cover band che suonerà vecchie e nuove sigle dei cartoni animati amate da grandi e piccoli, per proseguire sabato con la serata danzante dell’orchestra “Veronica e i Papillon” e domenica con la proposta di musica e ballo country. Il 5 settembre sarà all'insegna della danza con lo spettacolo della scuola Urban Dance floor, mentre il 6 si concluderà con l’originale proposta musicale dei Cactus Quillers.

Durante la manifestazione troveranno spazio i giovani del Grest che animeranno il momento dell’aperitivo, le proposte fitness al parco Balladoro o sempre nella medesima location la proposta culturale, con la mostra temporanea dello scultore Francesco Bertolini domenica 4. Non mancheranno le proposte gastronomiche, tra cui spicca il “gemellaggio” con l’associazione Tartufai del Baldo Lessinia che martedì proporranno la tagliatella col tartufo. «Dopo 2 anni di fermo torniamo con piacere ad organizzare la sagra. - dichiara Riccardo Cordioli, presidente della Pro Loco di Povegliano Veronese - Siamo riusciti a costruire un programma variegato frutto del lavoro e della collaborazione con molte realtà del nostro territorio. Ci auguriamo che queste "feste settembrine" siano occasione di spensieratezza per tutti».

Soddisfazione anche per l’amministrazione comunale: «Siamo molto felici di ritrovare un momento di festa che unisce, emoziona ed accomuna e che abbiamo fortemente supportato - certifica la sindaca Tedeschi - è una manifestazione che esprime l’amore per le nostre radici e la nostra cultura. Un invito a ritrovarci e ritrovarsi per tutti i cittadini e le cittadine di Povegliano e che segna un ulteriore passo in avanti verso la normalità. Un ringraziamento speciale va sin da ora a tutti gli organizzatori, ai numerosi volontari e al nostro prezioso tessuto di realtà economiche ed associative che sarà sicuramente protagonista».