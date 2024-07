A Nogara la Sagra della Madonna del Carmelo

È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’edizione 2024 dell’antica sagra della Madonna del Carmelo, in programma a Nogara dal 19 al 23 luglio. Sono intervenuti il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; l’Assessore alla Cultura del Comune di Nogara, Silvia Falavigna e Riccardo Mirandola, Presidente della Pro Loco.

La festa coinvolgerà diverse aree del paese. Gli stand gastronomici, aperti ogni sera dalle 20 in poi, verranno ospitati sia nel parco di Villa Raimondi, a cura della Pro loco, sia a Palazzo Maggi, a cura della Congrega Corte Serraglio. Le cucine offriranno menù con piatti della tradizione gastronomica locale. In via Sterzi troverà posto il luna park e, nell’ex chiesetta di San Giuseppe, la pesca di beneficenza. Un mercatino con oggettistica hand made verrà allestito sempre in via Sterzi e in via Falcone e Borsellino.

Durante ogni sera di sagra sono in programma a Villa Raimondi e a Palazzo Maggi due eventi, con band e dj che spazieranno dal rock al soul, dalla disco anni ’90 al pop. Dalla domenica al martedì, inoltre, anche l’area antistante al municipio ospiterà diversi spettacoli musicali. Due le mostre promosse durante l’evento, l’esposizione di poesie “Dies Quo” di Davide Vaccari all’ingresso di Villa Raimondi e le opere di pittura del Gruppo Artisti Nogaresi a Palazzo Maggi.

La manifestazione, il 23, si chiuderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

L’antica sagra della Madonna del Carmelo è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Qui il programma completo: https://sac4.halleysac.it/c023053/po/mostra_news.php?id=1106&area=H.