"Pop Con!", a Villa Venier il festival della cultura pop e nerd tra fumetti, cosplay e musica

"Pop Con!" Verona 2022! Un grande evento dalle numerose anime, dedicato alla cultura pop e nerd. "Pop Con!" nasce da numerose realtà di settore per creare qualcosa che sia ben di più della semplice somma delle parti. All’interno di "Pop Con!" sarà possibile trovare il clima letterario di genere di Fantavv, Festival della letteratura Fantasy, Horror e d’Avventura, e lo spirito di festa e leggerezza della Sagra dei Fumetti, cui vanno ad aggiungersi nuove iniziative, come la mostra dedicata agli artisti veronesi all’interno della Villa e una grande area per i giochi da tavolo, gestita dalla Libreria Terradimezzo in collaborazione con diverse associazioni ludiche del territorio: Tana dei Goblin Verona, Ludus Gate, Campodarsego Gioca, Dadi in Biliko e Associazione Ludica Scaligera.

Nel bellissimo parco di Villa Venier a Sommacampagna, sarà possibile assistere ad incontri con autori, disegnatori, concerti, panel tematici, giocare sui numerosi tavoli allestiti appositamente, o semplicemente immergersi nell’atmosfera di festa e farsi un giro tra gli espositori, visitare il villaggio medievale delle Lame Scaligere, o godersi il verde del parco gustando quanto possono proporre i food truck. Non mancheranno ovviamente eventi dedicati al cosplay e alla musica, oltre a divertenti momenti di animazione, sempre a tema Pop e Nerd.

Orari:

Sabato 2 luglio dalle 11 alle 23.

dalle 11 alle 23. Domenica 3 luglio dalle 11 alle 21.

Biglietti:

Intero: 12 euro

Ridotto (convenzioni associazioni, residenti e cosplayer): 10 euro

Gratis fino ai 10 anni

Web: https://www.facebook.com/thinkcomics.