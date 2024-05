A Colognola ai Colli la 66esima Sagra dei Bisi

Colognola ai Colli è pronta per celebrare uno dei suoi prodotti della terra più illustri e tipici. Si tratta del pisello Verdone Nano, coltivato da un centinaio di anni e caratterizzato da croccantezza e dolcezza. La tradizionale Sagra dei Bisi di Colognola ai Colli, giunta alla 66esima edizione, si svolgerà dal 17 al 20 e dal 24 al 27 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli.

Oltre alle novità della tradizionale Sagra, quest’anno un ulteriore omaggio al prodotto locale è rappresentato dal docu-film “Bisi e Sorrisi” del regista Mauro Vittorio Quattrina, in fase di realizzazione nel Comune di Colognola ai Colli, che racconta a partire dagli anni Sessanta la storia e l’evoluzione del territorio oltre che della coltura del Pisello Verdone Nano, importante per lo sviluppo economico locale.

La produzione di piselli Verdone Nano negli ultimi anni è stata rivalutata e valorizzata non solo per salvaguardare una coltivazione che rischiava l'estinzione, ma anche per le intrinseche qualità del legume, che ne fanno un cibo tra i più pregiati. Gli elementi distintivi della varietà Verdone Nano, dalla forma rotondeggiante e dal colore verde brillante, sono la precocità e la dolcezza. Oltre al Verdone nano sono coltivati nel Comune in misura minore altri due varietà nane: il Tristar e il Provenzale.

Quest’anno è organizzata la prima “Bisiclettada”, una manifestazione in bicicletta rivolta alle famiglie per promuovere simultaneamente il territorio di Colognola e la mobilità sostenibile. Sabato 25 Maggio alle 16.30 si svolgerà la ricorrenza dei 40 anni del gemellaggio con Colognola di Bergamo con una partita amichevole tra le squadre di calcio al campo sportivo Ugo Fano”. Durante tutta la manifestazione, in Sala Spezie, si svolgerà la mostra "Paesaggi e storie del nostro paese", a cura delle scuole di Colognola ai Colli. Nella Casa museo Federico Bellomi, in via Piave n.2, si terrà la Mostra fotografica "Rinascere nel fiore" con fotografie e poesie di Antonella Vecchi, Mariella Francesconi e Patrizia Cerpelloni.

Info: https://www.facebook.com/prolococolognola

Bisi - Sagra dei Bisi a Colognola ai Colli 2024 : foto ufficio stampa Ada Sinigalia