Sagra a Cellore d'Illasi

Quando Dal 10/05/2024 al 12/05/2024 Orario non disponibile

Venerdi 10 maggio saremo accompagnati dal mitico Yano dj. Sabato 11 maggio tornano a farci ballare i nostri due dj Antuan&Ame con il loro format Caramello. Domenica 12 maggio per la prima volta ci accompagnerà la serata con "italiana band".

Vi aspettiamo numerosi per tre giorni di musica, eventi per tutte le età e ovviamente i nostri chioschi per dissetarvi e deliziarvi.

Il tutto sarà accompagnato da luna park, pesca di beneficenza ,incontro con Vespearin e molto altro.