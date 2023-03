A Novaglie la sagra del Broccolo

Orario non disponibile

Quando Dal 31/03/2023 al 02/04/2023

Novaglie torna ad ospitare la sagra del Broccolo. L’appuntamento è da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, per un fine settimana dedicato alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Un’ iniziativa, giunta all’87esima edizione, che gode di grande interesse da parte della comunità veronese. Ad organizzarla la parrocchia Santa Maria Maddalena di Novaglie con il patrocinio del Comune di Verona.

Un appuntamento che rientra a pieno titolo tra quelli della tradizione veronese e che valorizza la vitalità delle frazioni del territorio con il contributo dell’associazionismo. L’evento, con finalità del tutto benefiche, ha come obiettivo la promozione del’ortaggio da cui prende il nome e che ha come punto di riferimento la frazione di Novaglie. Edizione dopo edizione, la manifestazione è diventata un atteso momento di aggregazione per la comunità, dove è possibile gustare piatti tipici della tradizione gastronomica locale.

Il programma

Venerdì 31 marzo alle 18.30 apertura degli stand enogastronomici e dalle 21.30 musica con la Diapason Band; idem sabato 1 aprile, dove a suonare sarà però la band live BW&G Zeno Dj e Manuel Corradi. Densa di proposte la giornata di domenica 2 aprile, che inizierà alle 10 con la santa messa e la benedizione delle palme, alle 12 l’apertura degli stand, alle 14.30 i giochi e le attività per i bambini, alle 15 la passeggiata guidata sulle colline di Montorio e alle 15.30 lo spettacolo di Bike Trail.

La musica sarà garantita nel pomeriggio dalla band live The Waves, alla sera dagli Sp6. Per consentire la realizzazione della manifestazione, sarà chiusa al traffico via Monsignor Carraro e alcune vie limitrofe.