A Colognola ai Colli torna la tradizionale Sagra dei Bisi

Si prospetta un’annata memorabile per la produzione dei piselli, le perle verdi, di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. A celebrare il prodotto tipico è la tradizionale Sagra dei bisi, giunta alla 65^ edizione, che si svolgerà dal 19 al 22 e dal 26 al 29 maggio nel cortile di Villa Aquadevita a Colognola ai Colli. La manifestazione quest’anno è caratterizzata da quattro temi: cultura, folclore, inclusione e tradizione. Una novità è rappresentata dalla collaborazione con La Grande Sfida Onlus.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

«Abbiamo voluto fortemente che la 65esima edizione della nostra sagra fosse all’insegna dell’inclusione sociale», precisa la sindaca Giovanna Piubello che poi aggiunge: «La manifestazione è molto sentita dai nostri concittadini in quanto legata a un prodotto agricolo la cui storicità ci identifica e quindi questa diventa l’opportunità migliore per promuovere all’interno della nostra comunità i valori positivi dei quali la Grande Sfida si fa da sempre portatrice. La Sagra dei Bisi 2023 sarà una sagra per tutti».

La Sagra dei bisi

«La sagra - riferisce Alfonso Avogaro, presidente della Pro Loco di Colognola ai Colli - dal 2019 ha il marchio “Sagre di qualità”, istituito dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), per promuovere i territori puntando sulla valorizzazione dei prodotti tipici e sulla forza della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. La particolarità dei bisi di Colognola sta nell'estrema dolcezza del legume, che ben si abbina alle tagliatelle per le tradizionali “lasagnette coi bisi”, o nel rinomato piatto “risi e bisi”, ma numerose sono le pietanze servite in sagra, accompagnate dai vini Soave e Valpolicella Doc».

Quest’anno ritorna anche un piatto apprezzato negli anni passati: la tagliata di manzo, cucinata a bassa temperatura, in modo da preservarne intatti succhi e aromi. Per il secondo anno si potrà degustare lo street food «ri-bisi», golosi piccoli arancini serviti in un cartoccio. Domenica 21 maggio e domenica 28 maggio, sono in programma al mattino escursioni storico-culturali e naturalistiche nei giardini delle Ville di Colognola con partenza alle 9.30 da Villa Aquadevita: «Andar per Ville» (info e prenotazioni Veronaautoctona@gmail.com). Giovedì 25 Maggio in sala Maria Spezia alle 19.30 l’assessorato all’agricoltura del Comune di Colognola ai Colli organizza il convegno sulla flavescenza dorata della vite. Segue la premiazione «Biso d'oro».

Il programma della Sagra dei bisi

Venerdì 19 maggio

ore 18.30 Inaugurazione 65° Sagra dei Bisi con saluto del Sindaco e delle Autorità

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 21.00 Serata cover con la band ONDA NOMADE

Sabato 20 maggio

ore 12.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 16.00 Divertimento con i giochi della Grande Sfida Onlus

dalle ore 17.00 fino alle 20.00 - Apertura mostra "Il mondo contadino" Mostra Dino Coltro ed esposizione delle opere di Giovanni Castagna

ore 18.00 Santa Messa

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 21.00 Serata danzante di ballo liscio con I MAGNIFICI

Domenica 21 maggio

ore 12.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 14.00 Spettacolo d'intrattenimento per i più piccoli

dalle ore 17.00 fino alle 20.00 - Apertura mostra «Il mondo contadino» Mostra Dino Coltro ed esposizione delle opere di Giovanni Castagna

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 21.00 Serata omaggio a Lucio Battisti con i COMUNQUE LUCIO

Lunedì 22 maggio

ore 19.00 Esibizione di giovani talenti con TALENT SHOW

ore 21.30 Musica Latino-Americana con ROCKABILLY

Venerdì 26 maggio

ore 21.00 Serata cover con la band ONDA NOMADE

Sabato 27 maggio

ore 12.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 16.00 Biblioteca in Sagra - Laboratorio per bambini «Tra le parole e i fili d'erba»

dalle ore 17.00 fino alle 20.00 - Apertura mostra «Il mondo contadino» Mostra Dino Coltro ed esposizione delle opere di Giovanni Castagna

ore 18.00 Biblioteca in Sagra - Premiazione del primo concorso «Paesaggi e storie del nostro paese»

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 21.00 Ballo liscio con l'Orchestra RUGGERO SCANDIUZZI

Domenica 28 maggio

ore 12.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 14.00 Spettacolo d'intrattenimento per i più piccoli

dalle ore 17.00 fino alle 20.00 - Apertura mostra «Il mondo contadino» Mostra Dino Coltro ed esposizione delle opere di Giovanni Castagna

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici

ore 21.00 Musica anni '70/'80 con i DRAGON FLY

Lunedì 29 maggio

ore 21.30 Concerto della DIAPASON BAND - Tributo a Vasco Rossi

A Colognola ai Colli torna la tradizionale Sagra dei Bisi / foto ufficio stampa Ada Sinigalia