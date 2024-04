Stand gastronomici e divertimento per tutti alla Sagra del Basson

Oltre una settimana di appuntamenti per la 70esima edizione della Sagra del Basson, in programma dal 30 aprile al 12 maggio al parco Giochi “La Girandola”, in via Bassone 36 in località Basson, dietro la chiesa del quartiere. L’avvio martedì 30 aprile con l’apertura degli stand gastronomici dalle ore 19.30 e a seguire, dalle 20.30, serata musicale.

Il programma prosegue mercoledì 1° maggio, con l’inaugurazione alle 11.30 della mostra fotografica ‘I primi 70 anni della Sagra del Basson’ allestita al salone del Circolo. Alle 12 è previsto il pranzo con gli anziani. Alla sera dalle 19.30, come per le giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio, apertura degli stand gastronomici e a seguire musica dal vivo. Domenica 5 maggio, alle 15 al solone a cura del Gruppo Alpini Basson, torneo di briscola. In serata, come per venerdì 10 maggio, dalle 19.30 cucina tipica veronese e musica.

Sabato 11 maggio, alle 20, esibizione Gruppo Ballo 800. Gran finale domenica 12 maggio, con appuntamenti a partire dalle 8.30, con i controlli gratuiti da parte della Croce Rossa con l’iniziativa ‘Sentiamoci in salute’. Alle 14.30 partenza dal piazzale della chiesa della biciclettata per i campi del Basson. In serata apertura degli stand gastronomici e serata di musica.

«Una sagra apprezzata dalla comunità veronese, che apre la stagione delle feste patronali, sostenuta dall’Amministrazione che vuole essere sempre più vicina ai quartieri - spiega l’assessore al decentramento -, con una particolare attenzione a tutti gli eventi che generano occasioni di incontro e convivialità fra i cittadini e le cittadine».

«È la prima sagra in programma nella Circoscrizione 3^ nella stagione primaverile ed estiva 2024 - dichiara il presidente della Circoscrizione 3^ -. Fortunatamente questo territorio circoscrizionale è particolarmente ricco di appuntamenti, che animano tutti i quartieri. Un segnale della vivacità del territorio e della voglia della comunità di socializzazione».