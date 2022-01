Safari a Castelvecchio. Visita guidata per bimbi dai 4 ai 7 anni

Siamo pronti a visitare il Castello con una guida…con i baffi? A metterci in posa come belle statuine? Ad annusare i profumi di eleganti dame del castello? Il più divertente percorso nelle stanze medievali del Castelvecchio ci dice che un museo è un posto davvero sorprendente…a saperlo guardare! Safari è una gioia per gli occhi e per le orecchie, per la mente e per il cuore: do you Safari?

Prenotazione obbligatoria contattando la guida Valeria Biasi tel o SMS o Whatsapp: 348 9034238

Punto di incontro: cortile di Castelvecchio

Domenica 6 febbraio, ore 10.30

Contributo: 13 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini (la quota comprende l’ingresso al castello).

Web: https://www.facebook.com/assoguideverona.