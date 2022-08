Safari per famiglie e bambini (4-10 anni) dall’Arco dei Gavi a San Zeno

Un’indimenticabile avventura urbana a basso impatto ambientale e ad alto impatto emozionale! Safari in città da più di 10 anni è inserito nelle proposte ufficiali del Comune di Verona alle scuola e alle famiglie. Safari in città propone una lettura scanzonata e molto sorprendente degli spazi urbani. Siete pronti a camminare bendati? A spostare enormi monumenti di marmo? A scrivere con l’acqua?

Avete mai paragonato i rumori di due fontane? O cercato mostri sui muri? Safari in città è tutto questo, e molto altro. È una piccola avventura per famiglie che vi insegnerà che la fantasia e l’immaginazione non vanno mai lasciate a casa quando si viaggia, anche se ci si sposta una manciata di minuti da casa. Safari è una gioia per gli occhi, per le orecchie, per la mente e per il cuore. Do you Safari?