"Sabir", al Teatro Ristori la nuova opera del coreografo italo-africano Mvula Sungani

Per il secondo appuntamento del Teatro Ristori della rassegna di Danza della stagione 2021/2022, giovedì 18 novembre alle ore 20, in scena la nuova opera coreografica del regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani, con protagonista l’étoile internazionale Emanuela Bianchini accompagnata dai solisti della Mvula Sungani Physical Dance e dal compositore e polistrumentista Erasmo Petringa.

Sabir, è un’opera visuale e astratta, nata per stimolare in chi assiste una riflessione, fornendo alcuni elementi per favorire l’idea che l’integrazione può rappresentare una ricchezza, esattamente come accadeva più di mille anni fa tra i naviganti di molti paesi, che per interagire nei porti del mediterraneo sentirono la necessità di creare una lingua franca comune: il Sabir.

La creazione prende spunto dalla filosofia inclusiva della lingua franca e pone l’accento sulla tematica dell’integrazione fra etnie diverse attraverso i racconti e le storie di immigrati e di emigranti. La chiave di lettura è il parallelo tra l’Italia di oggi, meta di immigrazioni e di speranze, come la cronaca quotidiana ci riporta, e quella del primo ‘900, quando a partire con aspettative di una vita migliore erano proprio gli italiani.

L’opera di Sungani, che trae ispirazione anche dai racconti e dalla storia della sua famiglia, è una lettura metaforica del passato e del presente della nostra nazione, un racconto emozionale e visivo sull’integrazione di culture lontane dal nostro popolo, un progetto per non dimenticare chi eravamo, chi siamo e – forse – chi vorremmo o quantomeno dovremmo essere. La drammaturgia coreografica che nell’astrattismo emozionale evoca storie di donne e uomini comuni, utilizza come linguaggio la physical dance ed è articolata per quadri in cui trame intense ed evocative esaltano i corpi scultorei dei danzatori e li fondono con la forza interpretativa delle musiche originali eseguite dal vivo.

Le musiche originali dal sapore mediterraneo sono pensate e scritte per essere eseguite live con diversi strumenti etnici dell’area mediterranea, sapientemente miscelati con suoni elettronici. In questo nuovo progetto Sungani per la fase creativa ha confermato al suo fianco l’étoile internazionale Emanuela Bianchini co-ideatrice della physical dance e co-firmataria delle coreografie e il m° Erasmo Petringa, eclettico compositore che firma le musiche originali.

