Cena elegante di fine estate sul Lago di Garda con passeggiata serale

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione. E l'occasione per trovare nuovi amici o nuove amiche sarà organizzata al Bella Vista Ristorante di Peschiera del Garda dove poter mangiare una pizza o un primo. E al termine della cena, si potrà fare una bella passeggiata lungo il lago di Garda, un'ottima occasione per trascorrere una splendida serata e salutare l'estate in nuova compagnia.

Un'animatrice, Loredana, sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio.

L'evento sarà confermato se vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti.

Dress code richiesto: elegante.

Fascia di età: 40-55 anni.

Orario: 20.00.

Menù alla carta.

Costi:

Quota senza vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto più saldo menù sul posto.

Quota senza vip-card donna:10 euro di quota organizzativa per riservare il posto più saldo menù sul posto

Per i titolari di vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto più saldo menù sul posto.

Se si portano 5 amici all'evento sarà omaggiata la quota in caparra. Se si portano 10 amici l'evento sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre l'11 settembre 2023.

La quota non comprende il menù alla carta.

Al raggiungimento del numero minimo, ai partecipanti sarà inviato un messaggio Whatsapp con le modalità per versare la caparra.

Il ritrovo è alle 20 al Bella Vista Ristorante di Via Lungolago Mazzini a Peschiera del Garda.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Anthony al 3488781211.