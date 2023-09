Seconda Run Fest Run, l’atletica veronese torna a festeggiare facendo solidarietà

Sport, solidarietà, amicizia, buona musica e un’occasione per parlare di atletica e di running, sono questi gli ingredienti della 2^ Run Fest Run, la festa di tutta l’atletica veronese, organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon ASD insieme alle più importanti società di Verona e provincia quali Gsd Valdalpone, Straverona Asd, Asd Atletica Lupatotina e Asd Team KmSport. L’evento, in programma dalle ore 18.30 di giovedì 28 settembre, torna per la sua 2^ edizione dopo lo stop causato dalla pandemia negli anni scorsi e gode del Patrocinio del Comune di Verona.

RUN FEST RUN – L’invito a partecipare è per tutti! Atleti, runner amatori, dirigenti, allenatori, sponsor, Istituzioni, media e appassionati di sport, l’obiettivo è quello di condividere esperienze ed emozioni legate all’atletica leggera tutta, dalle gare su pista fino alle corse su strada e off road quali maratone o ultramaratone e trail, salutarsi, conoscersi, vivere le ultime serate estive e festeggiare insieme il nuovo anno agonistico alle porte.

SOLIDARIETA’ - L’appuntamento è per giovedì 28 settembre presso il Boscomantico Lounge Bar, teatro di una serata dove sullo sfondo di un ricco buffet, si potranno incontrare e conoscere nuovi amici runner sulle note live ad alta energia di un sorprendente quartetto musicale, che farà ballare tutti come nella prima edizione. La quota di partecipazione è di € 15.00 ed include la cena a buffet, una bibita e la quota destinata alla raccolta fondi a favore di RUN4HOPE2023 pro AIRC per sostenere la ricerca sui tumori femminili. Stefano Stanzial, Presidente Gaac 2007 Veronamarathon ASD: «Sono entusiasta di poter collaborare per consolidare i valori dell’atletica veronese, ancora di più quando questi valori vengono raccontati durante una piacevole serata tra amici, in compagnia di buon cibo e musica e potendo contribuire ad un progetto di Run4Hope. Ringrazio il Sindaco Tommasi e l’Amministrazione Comunale tutta per aver confermato il patrocinio dell’evento, sono sicuro che sarà una serata ricca di emozioni e di spunti».

Gianni Gobbi, Presidente, Straverona: «Siamo lieti di tornare a collaborare con le altre associazioni sportive per la realizzazione di questo evento, perché per noi i valori della socializzazione e della solidarietà vengono prima dei risultati agonistici. Invitiamo gli amici runners a partecipare alla seconda edizione della Run Fest Run, sarà un'occasione di divertimento e di condivisione, resa più importante anche dallo scopo benefico di questa iniziativa». Giovanni Pressi, Presidente Montefortiana: «Il nostro gruppo è orgoglioso nel partecipare a questa grande festa del podismo veronese sia per la serata gioiosa che ci attende ma soprattutto anche per la beneficenza che verrà devoluta. Tutto questo per contribuire al continuo progresso del nostro magnifico sport».

Franco Munari, Presidente,Atletica Lupatotina: «È un onore per la nostra Associazione partecipare anche quest'anno alla realizzazione della Run Fest Run che unisce lo sport al nobile scopo della beneficenza a favore della ricerca scientifica ed aiutare coloro che hanno bisogno per fare una differenza positiva nelle loro vite. La Run Fest Run è un ottima occasione per divertirsi condividere la passione per lo sport facendo del bene. Per questo motivo aspettiamo numerosi tutti coloro che vorranno essere parte della nostra comunità». Anna Zilio, KmSport: «Il team running KM Sport è lieto di partecipare a questa seconda edizione della Run Fest Run e invita i propri tesserati e tutti gli amici runner a partecipare a questa serata di festa contribuendo oltremodo alla raccolta fondi destinati ad AIRC. Sport, condivisione e solidarietà, un connubio perfetto!».

PARTECIPAZIONE – La quota di partecipazione potrà essere versata direttamente presso: le società organizzatrici dell’evento (Gaac 2007 Veronamarathon ASD, GsdValdalpone, StraveronaAsd, Asd Atletica Lupatotina eAsd Team KmSport). il negozio KMSPORT Viale del Lavoro, 22 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR); il negozio Km Sport Bussolengo S.r.l. Via Verona 8/2 - 37012 Bussolengo (VR); il Boscomantico Lounge Bar, solo la sera dell’evento e in caso di disponibilità posti, online tramite la pagina facebook “VERONA IN MOVIMENTO”; la mail veronainmovimento@gmail.com.