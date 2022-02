"Rumors", l'esilarante commedia di Neil Simon al Teatro Santa Teresa

"Rumors", commedia brillante di Neil Simon per la regia di Carlo Deprati, sabato 12 febbraio ore 21.15 con la compagnia Terzo Millennio -Cengio (Savona).

TRAMA - Per festeggiare dieci anni di matrimonio, due coniugi hanno invitato i loro amici più cari. Ma quando i primi arrivano, trovano il marito in camera sua in un lago di sangue e nessuna traccia della moglie. Come se non bastasse, la servitù è scomparsa e la cena non è pronta. Che fare? Tra gli amici, che man mano arrivano, molti pettegolezzi (rumors, appunto).

BIGLIETTI - Si possono acquistare la sera stessa dello spettacolo a partire dalle 20.30 oppure online al link: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/537.

INFORMAZIONI - Ampio parcheggio gratuito. Ingresso consentito con mascherina Ffp2 e green pass rafforzato.

CONTATTI - Mail: circolotombetta@gmail.com. Tel. 347 1114009.