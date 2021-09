Rumatera presenta al Mura Festival il nuovo fumetto "Imbrecanati nello spaziotempo"

Martedì 21 settembre ore 21, alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, appuntamento con i Rumatera. Il gruppo veneto presenterà il nuovo fumetto “Imbrecanati nello spaziotempo” uscito nelle librerie e negli store online lo scorso 2 settembre.

Il gruppo veneto che dal 2007 è stato in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione del punk rock della scuola californiana anni ’90, ora si mette alla prova con la sceneggiatura di un fumetto insieme allo scrittore Nicolò Targhetta.

Bullo, Gosso, Sciukka, Rocky Giò (i Rumatera) sono i protagonisti di questa esilarante avventura distopica che li porterà a viaggiare nello spazio-tempo approdando sempre alla scoperta di un Veneto…alternativo.

Grazie a un “trattore/macchina del tempo” comprato ad una sagra degli alpini i quattro sperimenteranno l’era del proibizionismo, l’abolizione delle sagre e…la fama mondiale, una realtà alternativa dove i Rumatera sono un gruppo neomelodico acclamato. Giocando, come sempre nel loro stile, con la lingua, le tradizioni e i luoghi comuni, firmano con Nicolò Targhetta una satira irresistibile sul Veneto e sui veneti.

I Rumatera (Bullo, Gosso, Sciukka, Rocky Giò) rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, dal 2007, anno in cui nasce ufficialmente la band, sono stati in grado di prendere quelli che per l’ambiente discografico e per il senso comune sono considerati dei limiti (ad esempio la scelta di cantare in dialetto veneto, il vivere in provincia, spaziare tra generi musicali molto diversi tra loro) e trasformarli nella loro più grande forza. I Rumatera sono da sempre la voce dei Tosi de Campagna e rappresentano la rivincita di quel mondo fatto di tradizioni, di provincia e di ruspante genuinità contro il messaggio omologante dei talent e reality. Ad oggi dopo dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui il Sziget Festival), sei dischi e una serie televisiva da protagonisti girata a Los Angeles (The Italian Dream), i Rumatera non si fermano e si apprestano a dare alle stampe un nuovo album dal titolo “Made in Veneto” che uscirà a Marzo 2022.

Discografia: Rumatera (2008), My Crew (2009), 71 Gradi (2010), La Grande V (2011), Xente Molesta (2012), Awanti coi ammicci (2014), Ricchissimi (2017), Ciao Bella (2018).

Nicolò Targhetta: è uno scrittore e un blogger. Ha pubblicato Non è successo niente (BeccoGiallo, 2019), nato dall’omonima seguitissima pagina Facebook, Lei (BeccoGiallo, 2020), Voglio (BeccoGiallo, 2020), Hedera (BeccoGiallo, 2021) e Dialoghi Impossibili (Longanesi, 2021).

Adattamento: Lorenzo la Neve è laureato al DAMS di Roma ed è conduttore e autore di Gasp!, programma di informazione e approfondimento sul fumetto in onda su Roma Tre Radio. Con Elisa2B ha realizzato Ogni Tramonto. Tra i fondatori della Bad Moon Rising Production, con cui pubblica in collaborazione con Matilde Simoni la serie Stephanie & Louis, e la testata periodica Bad Moon Rising Magazine, insieme a Mattia “Drugo” Secci e Mitja Bichon.

Disegni/colori/chine: 3Keco Studio, Alice Berti, Diego Bonesso, Thomas Drawdown Bassano, Veronica Fasy Pegoraro, Gaia Freezeyes Cesarano, Sandro Pizziolo, Carla Orrù, Nicola Pertile, Simon Panella, Marco Visentin.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere all’area food and drink non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

Questo weekend l’area food sarà aperta anche a pranzo dalle 12 alle 15

