Royal Garden Jazz Band live il 16 marzo 2024. Il gruppo veronese si esibirà in un repertorio brillante, per coinvolgere e far divertire appassionati, nostalgici e intenditori del Dixieland - musica degli anni '20, ‘30 e ‘40.

Da Louis Amstrong a Billy Holiday, passando per molti altri grandi del jazz del primo dopoguerra: https://www.ristoranteallacampagna.com.