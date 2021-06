Visita speleologica alla Grotta di Roverè 1000

Sabato 12 e domenica 13 giugno riaprirà come di consueto la stagione di visita coadiuvata dagli Speleologi Veronesi presso la Grotta di Monte Capriolo nota anche come Grotta di Roverè 1000 o Grotta del Sogno. Si raccomanda di portare con se le mascherine, una giacca per la temperatura presente in grotta.

Gli orari saranno sabato 15-19, domenica 14-19 e dura 30 minuti. Gli amici a quattro zampe non potranno scendere data la presenza di scale ma resteranno in compagnia degli speleologi all'esterno.

Informazioni e contatti

Il biglietto Intero è di 5 euro ed il biglietto ridotto è di 3 euro.

Web: https://www.comune.rovereveronese.vr.it/c023067/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/6.

