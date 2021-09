"La Rossa incontra il Rosso", parte da Verona il raduno Ferrari che sposa il vino e le eccellenze locali

Si svolgerà sabato 4 settembre tra Verona, la Valpantena e la Valpolicella. Stupende vetture in sfilata: le Ferrari, tutte moderne, saranno oltre 40. Si è svolta presso l’Azienda Vinicola Farina di Pedemonte la conferenza stampa di presentazione de "La Rossa incontra il Rosso", quinta edizione, il raduno Ferrari che l’Automobile Club Verona in co-organizzazione con il Comune di Verona e in collaborazione con Ineco Auto - Official Ferrari Dealer, Avvera, Al Risparmio, Natiia, Ma-Pa, Crieri, Laurent Ferrer e Andrea Concato, oltre alla stessa Azienda Vinicola Farina, tornerà ad organizzare sabato 4 settembre dopo aver dovuto rinunciare all’edizione 2020.

"La Rossa incontra il Rosso", appuntamento immancabile dell’Automobile Club Verona che intreccia legami tra simboli e valori le cui radici sono il trait d’union con il sapore dell’autenticità senza tempo, riporterà le stupende vetture del Cavallino Rampante a spasso per Verona e provincia in un suggestivo connubio tra eccellenze del territorio ed eccellenza su quattro ruote. Le vetture, tutte moderne e di ultimissima generazione, saranno oltre 40.

Fortemente voluto in primis dal Presidente Baso, "La Rossa incontra il Rosso", è stato quest’anno al centro di un’importante operazione di rebranding grazie alla collaborazione con Unaforesta, uno studio di consulenza veronese che ha sposato con entusiasmo il progetto, mettendo al servizio la propria sensibilità creativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma

L’evento si svolgerà nella giornata di sabato 4 settembre con la partenza alle ore 9.30 da Piazza San Zeno, nel cuore storico di Verona. Davanti alla Basilica i partecipanti si daranno appuntamento per le procedure di punzonatura.

Alle ore 11 la carovana si metterà in movimento su quello che è stato denominato il percorso “dalla Valpantena alla Valpolicella”. La prima frazione, quella del mattino, prevede passaggio da Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Cariano, Castelrotto per arrivare all’Azienda Vinicola Farina, a Pedemonte, che ospiterà la pausa di metà giornata.

Grazie alla collaborazione con la Famiglia Farina, si consoliderà anche quest’anno la perfetta unione tra due eccellenze del nostro Bel Paese, la Ferrari, la Rossa per antonomasia e l’Amarone, il Rosso della Valpolicella nel mondo, a celebrare la passione, la creatività e la tenacia tramandate di generazione in generazione fino a sviluppare un inossidabile senso di appartenenza con le proprie origini ed il proprio territorio. I partecipanti saranno ospiti di una realtà ultracentenaria, fatta di tradizione enoica ma anche di modernità e design, per una visita ed un intrattenimento enogastronomico che sicuramente rapiranno per bellezza, arte ed emozioni.

Alle 14.30 il gruppo si rimetterà in movimento per il secondo tratto del percorso, quello ribattezzato “dalla montagna al lago attraverso la Terra dei Forti” con passaggio da Valgatara, Marano, Cerna, Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Passo Fittanze, Sega di Ala, discesa in Val d’Adige e la poi verso il Lago di Garda dove a Lazise le Ferrari saranno ospiti del Natiia Relais di Lazise, una splendida location immersa nella campagna del benaco. Qui si respirerà l’aria della lunga tradizione di famiglia che affonda le sue radici nell’azienda vinicola di Villa Bottona. Tra le soleggiate colline moreniche e le morbide rive del Garda, La Rossa incontra il Rosso vivrà il suo secondo momento topico prima di rientrare a Verona.

Alle 19.30 l’appuntamento sarà quindi in Piazza Bra, con uno scenografico parcheggio delle vetture davanti al Palazzo della Gran Guardia che, illuminato di rosso per l’occasione, ospiterà la cena conclusiva all’interno della Sala Polifunzionale.

Il menu come da tradizione sarà realizzato con prodotti assolutamenti locali. Sarà realizzato in collaborazione con l’Associazione Macellai Veronesi e Riseria Ferron, due realtà di assoluta eccellenza culinaria della provincia di Verona. In sala, Crieri, Laurent Ferrer ed Andrea Concato esporranno anche una prestigiosa selezione di gioielli ed orologi a completare con un tocco di raffinata magia questo momento conclusivo, completato dalla consegna dei riconoscimenti ai partecipanti.

La presentazione dell'evento

Erano presenti il Sindaco di Verona Federico Sboarina, l’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Verona Filippo Rando, il Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il Direttore Riccardo Cuomo, il Sindaco di San Pietro in Cariano Gerardo Zantedeschi, Renzo Bressanelli per Ineco Auto - Official Ferrari Dealer ed Elena Farina della Famiglia Farina, titolare dell’Azienda Vinicola che ha fatto gli onori di casa.

Adriano Baso - Presidente Automobile Club Verona. «Sarà un evento di grande successo, ne siamo sicuri, anche la sinergia che abbiamo costruito con tante realtà diverse. Ringrazio la Famiglia Farina, il Comune di Verona nella persona del Sindaco Sboarina, Ineco, il Comune di San Pietro in Cariano nella persona del Sindaco Gerardo Zantedeschi, tutti i nostri partners e le eccellenze gastronomiche del territorio che cureranno la cena di gala conclusiva in Gran Guardia. Ci saranno delle Ferrari molto belle, è un evento che ho particolarmente a cuore e che arriva alla sua quinta edizione rinnovandosi positivamente di anno in anno grazie anche ai modelli Ferrari che si succedono nel tempo. Gli appassionati potranno ammirare le vetture in Piazza San Zeno alle 9:30 e in Piazza Bra dalle 19:30. Sarà una bellissima giornata».

Federico Sboarina - Sindaco di Verona: «Due eccellenze del nostro territorio, l'automobilismo che da sempre è una delle grandi passioni dei veronesi e il vino, non potevano che correre assieme. Siamo felici che anche questa manifestazione finalmente torni a regalarci momenti di spensieratezza, attraverso un grande evento che ancora una volta vede Verona come luogo ideale. Ringrazio l'Automobile Club Verona per aver puntato nuovamente su questa bellissima iniziativa, dopo il grande evento della Mille Miglia».

Filippo Rando - Assessore alle Manifestazioni del Comune di Verona: «Una bella festa dell’automobilismo italiano e del vino veronese. Un'iniziativa che già nelle quattro edizioni passate ha saputo unire in un unico evento alcuni dei più bei modelli di casa Maranello con l’eccellenza vitivinicola del nostro territorio. Coniugando passioni, sapori e colori. Sono certo che i veronesi non si lasceranno scappare questa bella occasione di festa».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/automobileclubvr.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...