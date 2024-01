"Romeo & Juliet" al Teatro Satiro Off

L’ANIMA E IL CUORE DI CASA SHAKESPEARE: ROMEO & JULIET - In occasione del Verona in Love e come appuntamento dovuto della rassegna teatrale shakesperiana “Abbiamo rapito William Shakespeare” di Casa Shakespeare, preparatevi a essere rapiti da una performance che porta sul palco l’anima stessa di Verona.

“For never was a story of more woe, than this of Juliet and her Romeo.” Queste parole, cariche di verità e passione, aprono le porte a uno spettacolo che va oltre la semplice rappresentazione. Qui, il pubblico non è solo spettatore, ma complice e confidente degli interpreti, in un legame che si fa sempre più intimo, in una magica immersione nella suggestione di questa storia senza tempo.

In scena si dipana un intreccio di emozioni contrastanti: anima e cuore, odio e amarezza, festa e lutto si mescolano nel tessuto vibrante di Verona, dove “di sangue fraterno mani fraterne copre”. Dalla festa sfarzosa in Casa Capuleti al primo timido bacio, dal Balcone alla dolorosa separazione di Romeo, dalla notte d’amore all’invettiva infuocata di papà Capuleti. Ogni istante porta con sé la tensione dei duelli e delle rivalità, culminando nella scena tragica della fiala e dell’ultimo respiro.

Preparatevi a essere travolti da questa narrazione epica, a vivere ogni battito di cuore, ogni sussulto di passione, e a essere parte integrante di questo racconto indimenticabile. Lo spettacolo di “Romeo & Juliet” è un viaggio emozionale che vi lascerà senza fiato, un’esperienza teatrale che non si limita a essere vista, ma si fa sentire nell’anima.

Maggiori informazioni: info@casashakespeare.it

UNDER 12: omaggio