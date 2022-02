"Romeo & Juliet" al Teatro Satiro Off

"Romeo&Juliet" arriva al Teatro Satiro OFF! In occasione di Verona in Love e proprio nel cuore di Verona, non poteva mancare la storia d’amore che ha reso Verona famosa nel mondo: ROMEO AND JULIET. In scena anima e cuore, odio e amarezza, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalità “nella bella Verona che di sangue fraterno mani fraterne copre”. Dalla festa in Casa Capuleti, al primo bacio. Dal Balcone al bando di Romeo. Dalla notte d’amore all’invettiva di papà Capuleti. Dalla fiala alla morte… “for never was a story of more woe, then this of Juliet and her Romeo”.

Verona è in love quando incontri la storia d'amore più conosciuta al mondo. Quest’anno sul palco con la compagnia di Casa Shakespeare sabato 12 febbraio alle ore 19. Prenota subito: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/romeo-juliet/174683.