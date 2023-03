Romeo & Juliet experiences, visita teatralizzata e entrata allo Shakespeare Interactive Museum

Casa Shakespeare propone durante la Shakespeare Week 2023 la Walking with Juliet&Romeo, visita teatralizzata e digitale al S.I.M. In un’emozionante passeggiata, arricchita da momenti di narrazione e performance teatrali dal vivo, scopriremo i luoghi narrati da Shakespeare in Romeo e Giulietta, i vicoli e le piazze della città scaligera che fanno da sfondo alla tragedia più amata (dalla Chiesa di Santa Maria alla Scala alla Domus Mercatorum, dal Cortile del Mercato Vecchio alla Piazza dei Signori, da Porta Leoni alla Dogana d’Acqua). L’itinerario si conclude nello storico quartiere dei Filippini con la visita allo Shakespeare Interactive Museum.

Il primo museo interattivo shakespeariano italiano ti aspetta a Verona, all’interno di Casa Shakespeare. Vivi nel S.I.M. un’esperienza unica in tre atti: un viaggio fatto di storia, tecnologia, teatro e letteratura, attraverso i personaggi più famosi del teatro di William Shakespeare. Le origini storiche della celebre leggenda esplorate in compagnia di una guida professionista sul territorio veneto ASSOGUIDE: accompagnatori d’eccezione saranno però Giulietta e Romeo in persona, due giovani attori teatrali che interpreteranno per voi le scene più belle direttamente nelle strade di Verona!

Incontro: Corte Mercato Vecchio

Visita in lingua italiana

Prenotazione obbligatoria

Contatti dell'organizzatore su Whatsapp: 340 0523801

Le altre modalità di acquisto verranno controllate prima dell'evento da ricevute/email anche stampate. L'accesso disabile+accompagnatore prevede un biglietto a pagamento per il disabile, senza prevendita, e un ingresso gratuito per l'accompagnatore. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.