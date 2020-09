Un inedito "Romeo e Giulietta" al Teatro Romano con Paola Gassman e Ugo Pagliai

Venerdì 11 settembre ore 21 al Teatro Romano di Verona in prima nazionale va in scena un “Romeo e Giulietta” totalmente fuori dagli schemi, che dal testo shakespeariano distilla i soli dialoghi tra i due innamorati, pochi ma intensissimi, sovrapponendoli ad una sorta di autobiografia essenziale e quotidiana di due mostri sacri del teatro italiano come Paola Gassman e Ugo Pagliai. L’età dei protagonisti cambia, ma il binomio Amore e Morte resta inesorabilmente presente.

Uno spettacolo di Babilonia Teatri con Francesco Scimemi, Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton, produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile del Veneto.

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30) e sul circuito www.geticket.it.

Web: https://www.estateteatraleveronese.it

Evento Facebook